響應大罷免、聲援中正路更名 台南5/24「向黨外運動致敬」

「台灣自由民主之路：向黨外運動致敬」台南場活動，5月24日在葉石濤廣場舉行。（王子碩提供）

2025/05/21 19:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕由台灣民主防衛聯盟與在地民團發起的「台灣自由民主之路：向黨外運動致敬」台南場，將於5月24日登場，以音樂、市集等多元方式，讓民眾感受台灣民主歷程中前人付出的代價與歷程，在現今資訊混淆的認知作戰中更能明辨虛實，力挺「全台大罷免」、聲援轉型正義，堅定走向未來。

參與活動發起的文史工作者王子碩表示，戒嚴時期，誰不顧身家性命對抗黨國專制獨裁？解嚴之後，誰拚死拚活為我們落實自由與民主？「中正路」更名本來就是基於人類最基本的良知一定要做，且該立刻進行的事情。試想，德國如果每個城市遍佈「希特勒路」，那會是什麼樣的「地獄梗」？偏偏這種駭人聽聞的事情，就在台灣上演。

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王子碩表示，台灣戰後經過國民黨長期獨裁統治，將這些難以見容於普世價值的事情正面化、合理化，時間一拉長，台灣人早已被改造成習慣活在這種扭曲價值中，受害者對加害者未曾被合理追究處理的暴行視而不見，有些人甚至積極支持，悲哀至極。

王子碩認為，由台中長達20幾公里跨縣市的「台中港路」更名「台灣大道」前例就知道，以改戶籍麻煩之類的理由，都不過只是藉口。若最後「因民意反彈」而無法實施，代表國民黨過去數十年黨國洗腦至今依然影響深遠。

24日當天下午2點起，「向黨外運動致敬」活動在富含歷史感的葉石濤廣場舉辦，市集有多個在不同領域努力推展台灣意識的團體前來擺攤，展示13支不同時代代表台灣的旗子，秒懂原來有這麼多代表台灣的圖騰。另有播放綠色小組影像協會拍攝製作的《五一九綠色行動》、《鄭南榕詹益樺自焚》紀錄片，以及周婉窈老師製作《黨外運動小史》影片，穿插令人感動的歌曲演唱及短講。

各不同時代代表台灣的旗子圖騰。（王子碩提供）

葉石濤廣場通往228紀念館（中西區圖書館）。（記者洪瑞琴攝）

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