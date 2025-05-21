花蓮戶政所公務員要跑公祭是「業務範圍」？議員酸：鞠躬能通靈嗎

「鞠躬可以通靈」照片曝光！花蓮近日仍有民眾拍到縣府戶政所、花蓮縣政服務中心人員同時參加公祭。 （記者花孟璟翻攝）

2025/05/21 18:27

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮戶政所查水表案被踢爆案外案，自傅崐萁當縣長後，即要求戶政事務所主任要代跑婚喪喜慶，全國唯一。然而，被踢爆後兩個月來，戶政所持續出現公祭場合，議員今天批「疊床架屋、浪費公帑」，民政處回應「關懷喪家也是戶政業務範圍」，議員楊華美則反酸「公祭是戶政業務，難道鞠躬可以通靈嗎」？

代理民政處長李葳說，「公務員服務範圍不會只坐在櫃檯，不是死板板」，就是服務行動化的概念，據他所知，很多戶政所主任不會只去公祭現場，下午有空也會去喪家拜訪了解需求，包括遷戶口、死亡登記、除戶等，「公祭也是戶政所業務範圍的延伸」。

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無黨籍花蓮縣議員楊華美反批，公祭怎麼跟戶政業務連結？到底有什麼戶政業務必須公祭時到場辦理？喪家治喪期間到公祭通常有間隔一段時日，難道不能其他時間去？難道「鞠躬是可以通靈嗎」？代理處長李葳回應，公務員到公祭場合易生誤解，議員也提出不適當，縣府會再檢討工作安排。

今年3月罷傅連署爆發戶政所查水表案之後，縣議員鄭寶秀曾踢爆，自傅崐萁當縣長，就首創要求13鄉鎮戶政所主任要去跑紅白帖，她常看到戶政所主任騎機車跑攤四處奔波，質疑「為什麼公務員要當成這樣」？正因戶政事務所直屬縣府民政處，與罷免查核一樣，「上面有沒有人下令，大家心裡有數」！

雖3月被議員公開爆料，戶政所主任持續跑公祭，民政處上午在議會工作報告，議員楊華美認為，戶政事務所身為公務員，不該替縣府跑公祭，因「公務員文官不是這樣用的」！何況花蓮縣政府的北中南區服務中心主任也同時在跑會勘、公祭，她也要求縣府行政研考處既然要健全行政管理制度流程，也應檢討疊床架屋的情形，如公務員「向上級講真話」的勇氣都沒有，真的是非常可怕。

民進黨議員張美慧也認為，戶政所主任及縣政北中南區服務中心主任同時出席同一場公祭，實在是重複並浪費公帑，講白一點這種跑公祭就是在替政治人物掌握訊息，何況縣府北中南區服務中心主任還是在縣府其他局處占缺，再調用到服務中心，本身就是黑機關，建議經費應刪除。

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