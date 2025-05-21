為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    林昶佐駐芬蘭挨批酬庸 林佳龍列出特任大使人數變化「沒有增加」

    外交部長林佳龍與媒體茶敘，分享過去1年來的外交工作成果。（記者羅沛德攝）

    外交部長林佳龍與媒體茶敘，分享過去1年來的外交工作成果。（記者羅沛德攝）

    2025/05/21 17:35

    〔記者黃靖媗／台北報導〕前立委林昶佐被任命為駐芬蘭代表，遭在野黨質疑酬庸。外交部長林佳龍今（21）日說明指出，目前特任大使共有18名，與去年19名相比，人數並未增加，很認識總合外交方向的外交官，會被優先派駐國外。

    外交部今天舉辦部長林佳龍媒體茶敘，被問到駐外代表酬庸疑慮。林佳龍說，駐外人員派任都遵循「駐外外交領事人員任用條例」依法行政辦理，符合標準才會任命。

    林佳龍指出，總統有特任大使與政務公使的任命權，目前特任大使共有18位，與去年同期共19位相比，人數並沒有增加，特任公使也有名額限制，都在範圍之內。

    林佳龍說明，總合外交要有多元人才，外交部最近多個司長、處長都外派，包含前領務局局長何震寰轉任駐希臘代表、前研究設計會主任張亞光轉任駐葡萄牙代表、前主秘唐殿文轉任駐愛爾蘭代表等。

    林佳龍進一步表示，很認識總合外交方向的外交官，會被優先派任至國外打仗，例如外交部前發言人劉永健便被派駐波蘭擔任代表，布局中東歐區域聯防，不同專長都可以跨國發揮影響力，外交部一定用人唯才、適才適所。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播