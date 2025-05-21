林昶佐駐芬蘭挨批酬庸 林佳龍列出特任大使人數變化「沒有增加」

外交部長林佳龍與媒體茶敘，分享過去1年來的外交工作成果。（記者羅沛德攝）

2025/05/21 17:35

〔記者黃靖媗／台北報導〕前立委林昶佐被任命為駐芬蘭代表，遭在野黨質疑酬庸。外交部長林佳龍今（21）日說明指出，目前特任大使共有18名，與去年19名相比，人數並未增加，很認識總合外交方向的外交官，會被優先派駐國外。

外交部今天舉辦部長林佳龍媒體茶敘，被問到駐外代表酬庸疑慮。林佳龍說，駐外人員派任都遵循「駐外外交領事人員任用條例」依法行政辦理，符合標準才會任命。

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林佳龍指出，總統有特任大使與政務公使的任命權，目前特任大使共有18位，與去年同期共19位相比，人數並沒有增加，特任公使也有名額限制，都在範圍之內。

林佳龍說明，總合外交要有多元人才，外交部最近多個司長、處長都外派，包含前領務局局長何震寰轉任駐希臘代表、前研究設計會主任張亞光轉任駐葡萄牙代表、前主秘唐殿文轉任駐愛爾蘭代表等。

林佳龍進一步表示，很認識總合外交方向的外交官，會被優先派任至國外打仗，例如外交部前發言人劉永健便被派駐波蘭擔任代表，布局中東歐區域聯防，不同專長都可以跨國發揮影響力，外交部一定用人唯才、適才適所。

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