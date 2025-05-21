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    涉幽靈連署宜縣藍黨部主委林明昌被約談 議員兒號召民眾地檢署外聲援

    宜蘭藍營黨部主委林明昌遭約談，支持者聚集地檢署外聲援。（記者王峻祺攝）

    宜蘭藍營黨部主委林明昌遭約談，支持者聚集地檢署外聲援。（記者王峻祺攝）

    2025/05/21 17:20

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭地檢署偵辦民進黨立委陳俊宇遭幽靈連署罷免案，國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌等多人遭檢調約談，釐清罷免涉造假案情，由於今天恰逢是主委的議員兒子林岳賢農曆生日，林岳賢及議長張勝德等黨團議員和支持者逾20人，拎著蛋糕在下午4點聚集地檢外聲援，有民眾高喊「司法不公、是政治迫害！」

    林明昌等人今天遭地檢約談，林明昌之子、國民黨議員林岳賢下午4點號召民眾至宜蘭地檢署聲援，包括議長張勝德及多名黨籍議員、支持者到場。林岳賢強調，這不僅是對父親的打壓，更是對地方民主的踐踏，我們要用行動告訴賴清德政府，宜蘭人民絕不屈服！

    他說，對於檢調520之後的約談動作感到匪夷所思，78歲的父親清白，絕對沒有涉入幽靈連署，這波約談就是要嚇阻第二階段罷免連署，讓想參與連署的人不敢出來，「今天一定要等到父親出來，帶他晚上一起過生日吃飯！」

    縣議員黃琤婷也轉達立委吳宗憲聲明，表示檢調辦藍不辦綠，讓民眾對於司法的不信任度跟不滿意達高點，立委陳俊宇罷免案的連署期限至6月24日，這波約談可能會造成寒蟬效應，讓民眾不敢表態，嚴重打擊二階連署，對民主發展勢必也是不良影響，加上現在有主委向黨工表示「罷免案依法處理」的訊息作為證據，呼籲檢調保持公正跟客觀。

    「這是政治迫害的延續！」宜蘭縣國民黨縣黨部書記長武建華說，主委若涉案的話，應該第一時間就約談，這波約談造成黨員恐慌，檢調「小案大辦」，真正共諜案也不辦，嚴厲譴責賴清德政府以政治手段壓制異議聲音，縣黨部將全力捍衛民主法治，絕不向威權低頭，會努力推動二階罷免。

    國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌遭檢調約談，釐清罷免涉造假案情，由於恰逢是主委的議員兒子林岳賢農曆生日，有支持者拎著蛋糕聚集地檢外聲援，高喊「司法不公、是政治迫害！」 （記者王峻祺攝）

    國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌遭檢調約談，釐清罷免涉造假案情，由於恰逢是主委的議員兒子林岳賢農曆生日，有支持者拎著蛋糕聚集地檢外聲援，高喊「司法不公、是政治迫害！」 （記者王峻祺攝）

    主委林明昌的議員兒子林岳賢（中）及黨團議員到地檢署外聲援。（記者王峻祺攝）

    主委林明昌的議員兒子林岳賢（中）及黨團議員到地檢署外聲援。（記者王峻祺攝）

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