黃國昌要求國安簡報公開直播 國安會：無法

民進黨立委吳思瑤質詢國安會副秘書長徐斯儉。（記者謝君臨翻攝）

2025/05/21 17:32

〔記者謝君臨／台北報導〕總統賴清德昨發表執政週年談話，願意張開雙手努力促成朝野對話，將指示國安團隊規劃向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。民眾黨主席黃國昌認為扣除機敏部分應「全程公開直播」，國安會副秘書長徐斯儉今直言：「沒想到這個任務這麼艱鉅。」他強調，專報是無法對外講的，「我們沒辦法用直播的方式。」

立法院司法及法制委員會今處理114年度總統府、國安會預算解凍案，總統府由副秘書長何志偉出席，國安會則由徐斯儉出席。在野黨不滿總統府秘書長潘孟安及國安會秘書長吳釗燮均未出席，要求休息等2人來再進行審查。委員會歷經一上午空轉，下午2時許，會議主席、國民黨籍召委吳宗憲宣布繼續開會。

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民進黨立委吳思瑤質詢指出，賴總統520演說釋出善意、遞出橄欖枝，主動願意分享國安資訊給在野黨領袖，希望透過國安專報，讓在野黨知道現在國安困境為何；但黃國昌卻要求直播，若國安資訊要直播，可能傳達到境外敵對勢力，就算機密不直播，會議要怎麼切割，詢問負責規劃的幕僚單位國安會是否認為可行？

「沒想到這個任務這麼艱鉅。」徐斯儉坦言，國安會現在正在規劃，包括國防、兩岸、國安局問題、滲透、灰色地帶等，都牽涉到很難對外公開說明的情況，如果有公開說明，在野黨黨魁可以從媒體看到，不需要專報，專報一般是無法對外講的。徐也強調：「我們沒辦法用直播的方式。」

吳思瑤表示，國安會也認為直播會讓此事破局，是在搞破壞，沒辦法也不應該，剛剛國民黨立委翁曉玲說，國安會去開國際會議，見了誰、談了什麼，全都要清楚寫給所有國人看，同樣邏輯，若國安會進行非常重要的國際串聯，想方設法在中國處處打壓、盯梢下找出一點空間，若要全部揭露，就是搞破壞。

徐斯儉直言：「那樣我們就出不去了。」

吳思瑤強調，台灣共同的敵人是境外敵對勢力，就是中國，總統想讓在野黨領袖知道台灣面對的困境為何，透過國安專報了解，若要求直播，就是搞破局，「總統遞出橄欖枝，請在野黨委員不要連橄欖樹都砍了。」

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