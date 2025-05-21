賴清德：民進黨是中共統戰滲透重點 黨公職別心存僥倖

賴清德今天在民進黨常會呼籲，民進黨做為捍衛台灣主權政黨，當然是中共統戰滲透重點標的，黨公職一定要非常謹慎，切勿心存僥倖或輕忽此事。（資料照）

2025/05/21 17:02

〔記者陳政宇／台北報導〕中共對台統戰滲透力道加劇，兼任民進黨主席的總統賴清德今（21日）呼籲，民進黨做為捍衛台灣主權的政黨，當然是中共統戰滲透重點標的，黨公職一定要非常謹慎，切勿心存僥倖或輕忽此事。

民進黨今天下午召開中常會，邀請亞太和平研究基金會執行長董立文，以「提高警覺！認清中共滲透風險」為題進行專題報告。據轉述，董立文首先釐清「統戰」與「滲透」兩者的概念，統戰包含公開與隱蔽的行為。

請繼續往下閱讀...

董立文舉例，透過交朋友、交流，或對台商提供優惠措施、經濟讓利等，這些在台灣法律上並無違法；然而，統戰也存在檯面下的隱蔽操作。至於滲透，則必定是隱蔽且違法的行為。

董立文亦爬梳中共發布的書籍與文章，定義統戰行為，包括「聯合次要敵人打擊主要敵人」，以及「分化、團結、打擊、消滅」等4大核心重點。他強調，不只台灣面臨統戰問題，世界各國如英國、澳洲、美國等也都有因應措施，並透過國內法規強化來應對，例如美國2022年的1份官方文件中，以「惡意影響力行動」來定義，等同於台灣所稱的統戰概念。

至於統戰的手法與樣態，董立文分析，中國的統戰必定透過交流，但交流不一定就是統戰，交流在統戰中是一個「必要而非充分」的條件。目前中國針對台灣的統戰涵蓋6個面向，包括「親、黑、金、商、廟、團」，亦即透過親人家屬、黑道、金錢攻勢、商業利益、宮廟、團體交流活動等方式。

董立文說明，中國可能利用金錢、情色或暴力脅迫的方式，威脅在中國工作的台灣人配合；例如有台灣人的帳戶突然出現不明金流，過兩日便有人接觸，以軟性要求配合，或是硬性脅迫。

專報結束後，賴清德呼籲常委、黨部主管及黨公職，強調民進黨做為捍衛台灣主權的政黨，當然是統戰滲透的重點目標之一，提醒所有黨公職一定要非常謹慎小心，切勿心存僥倖或輕忽，一定要慎防統戰。

此外，有常委以近日發生的海巡署共諜案違例提醒，行政部門要更加謹慎、提防和警戒，政府對於國防軍人系統或海巡系統，都必須更加重視。

立法院民進黨團總召柯建銘談到，董的報告讓他相當有感，根據這一年在立院的觀察，不被滲透者幾希，民進黨一定要團結，推動反共護台的大罷免運動，因為藍白現在就是親共，這是將其送進歷史焚化爐的最好時機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法