若與中國外長王毅見面 林佳龍：一定要握友誼的手

外交部長林佳龍21日舉行媒體茶敘，分享過去1年來的外交工作成果。（記者羅沛德攝）

2025/05/21 16:54

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部今（21）日舉辦部長林佳龍媒體茶敘，被問到若有機會與中國外交部長王毅見面，會對王毅說什麼。外交部長林佳龍表示，「我一定要跟他握手」，伸出友誼的手，兩岸關係要先從人與人的關係開始，才有解決的可能。

林佳龍表示，他跟王毅如果見面，他一定要跟王毅握手，看王毅要不要跟他握手，「他（王毅）如果手縮回去，就是他的問題了」。

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林佳龍認為，他與王毅都是人，兩岸關係應先從人與人關係開始，先高興、正面、主動地伸出友誼的手，王毅如果願意跟他握手，就是好的開始，如果手縮回去，就是王毅的問題了。

林佳龍開玩笑表示，在他回答了這個問題後，未來王毅可能會避著他，兩人更無法有見面的機會。

林佳龍也說，台灣是否是一個國家，並非王毅或中共說的算，在20年前中共稱台灣是台灣，曾幾何時，台灣一詞變成中共在解釋，而中共愈解釋，就愈讓台灣代表台灣，「中共沒有自信，杯弓蛇影，看到台灣就抓狂」，他認為，不應與中國糾結名詞之爭，陷入名詞之爭就會被中共定義，台灣應該要做自己。

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