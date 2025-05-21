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    藍白亂刪致補助款少52億元 南方問政連線：政治操作重創高雄

    「南方問政連線」今對藍白亂刪總預算，致高雄一般補助款短少52議員，向藍白表達最強烈不滿與譴責。 （資料照、記者王榮祥攝）

    「南方問政連線」今對藍白亂刪總預算，致高雄一般補助款短少52議員，向藍白表達最強烈不滿與譴責。 （資料照、記者王榮祥攝）

    2025/05/21 17:02

    〔記者王榮祥／高雄報導〕針對立法藍白聯手刪減2025年度中央總預算未指定項目636億元，經行政院核算分配下，造成高雄市損失高達52億元一般補助款發展經費，「南方問政連線」10位高市議員今共同表達最強烈不滿與譴責。

    10位高市議員包括張勝富、簡煥宗、湯詠瑜、林富寶、邱俊憲、何權峰、黃文志、黃彥毓、陳慧文、郭建盟。

    連線指出，這次遭刪除補助款項，原用於推動多項攸關市民福祉與城市發展的施政，包括國中小校舍整建與數位教育設備升級、長照據點、日照中心與身障照顧服務補助、公共排水改善、道路養護、公園整建、幼兒照顧與弱勢族群救助等計畫。

    這些經費不是浮濫建設也不是特定利益輸送，而是高雄市民基本需求，藍白兩黨無視地方政府實際施政所需，將中央預算當成政黨鬥爭的籌碼，手起刀落，一筆筆刪掉屬於南部、屬於高雄的發展資源。

    連線認為，這種以政黨利益為先、犧牲地方建設的行徑，是對民主制度與預算審議制度的踐踏，是對高雄市民的背叛。南部長期以來面對資源分配不均的現實，如今竟還要遭受蓄意刪預算的懲罰，令人痛心與憤怒。

    連線嚴正提出三點要求，1、藍白兩黨立委應公開向高雄市民說明此刪預決策的依據與正當性，2、行政院與相關部會應立即啟動補救機制，保障原訂補助計畫不被中斷，3、立法院應檢討預算審議制度，杜絕類似以意識形態主導預算刪減的濫權行為。

    連線也呼籲高雄市民共同關注此事，一同守護高雄該有的發展權與生活品質，強調高雄不是政治鬥爭的犧牲品，高雄市民更不容許來自藍白胡亂的打壓與漠視。

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