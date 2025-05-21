基隆中央補助款減少24億元 市府舉債因應

中央總預算被刪減，基隆一般補助款被刪24億餘元，將舉債因應各項建設。（記者盧賢秀攝）

2025/05/21 19:14

〔記者盧賢秀／基隆報導〕立法院大砍今年度中央政府總預算，行政院已發文各縣市刪減一般性補助款，基隆市今年一般性補助款88億餘元，已知被刪減了24億元餘元，占全年一般性補助總額的27.3％，市府說，對市政財政造成實質影響，將舉債因應以免影響市政運作。市議員要求市府錢要花在刀口上，減少煙火式活動，將預算用於民生需求、基礎建設上。

市府指出，一般性補助款係依《財政收支劃分法》相關規定，由地方政府針對教育、社會福利及基本設施等經費提出需求，提報行政院主計總處編列預算。

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基隆市今年一般性補助款88億餘元，行政院5月20日通知重新核定，基隆市刪減金額達24億餘元，約占全年一般性補助總額的27.3％。包括宜蘭縣、苗栗縣、雲林縣及屏東縣等地方政府都公開說，將對地方財政穩定與整體發展造成重大影響。

市府說，面對此次刪減情形，市府將依實際財政狀況，依法以舉債方式進行財務調度，確保市政建設與公共服務持續推動。並將持續滾動檢視整體財務規劃，視需求適時採用其他措施，在審慎控管下維持市政正常運作。

民進黨籍市議員張顥瀚和陳軍佐批藍白立委亂刪預算，全台人民為亂象付出代價。要不是前市長林右昌在任內改善財政狀況，降低債務，市府才有舉債的空間，要不然基隆的多項政策就無法持續推動，財源縮減下就知道，免費發電動機車政策排擠了多少市政建設。

無黨籍議員陳冠羽說，教育基金捉襟見肘，老舊校舍改建也要排隊，在財源縮減，市民納稅錢更是要花在刀口上，應減少「煙火型政策」支出及娛樂設施建置，要求市府將預算用於民生需求、基礎建設之上。

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