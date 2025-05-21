想幹嘛？翁曉玲狂探詢國安相關機密 徐斯儉超無奈反應曝光！

翁曉玲21日質詢國安會副秘書長徐斯儉。（圖翻攝自立院IVOD）

2025/05/21 18:24

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法及法制委員會今天（21日）處理總統府、國安會114年度預算解凍案，國民黨立委翁曉玲竟然在質詢國安會副秘書長徐斯儉時，不斷要求探詢國安會機密內容，讓徐斯儉超無奈！

翁曉玲今天質詢徐斯儉，提到國安會在「諮詢研究業務」上被凍結100萬，應立院要求提出的專案報告，質疑內容並不詳盡。徐斯儉表示，該專案報告的內容主要是民眾黨立院黨團總召黃國昌當初問相關經費如何使用？因此國安會將人別、國別、旅行次數報告出來。

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翁曉玲追問，「所以你們去了哪些國家、做了什麼樣的研究、做了什麼調查，難道我們沒有權利知道嗎？難道人民不應該知道說，到底國安會每年編了這個多的錢是用到哪裡？我們怎麼知道說，你們是不是到日本又去看黑熊？或是到冰島去看極光？」

聽完翁曉玲的問題，徐斯儉露出超無奈的表情，「我們不可能到冰島去看極光啦……委員我跟你說，去哪些國家我們沒辦法講，這是因為我們國安人員出去，通常是不露出的，這是基於雙方（與出訪國）的互相理解，所以去哪裡、跟什麼人接觸沒有辦法（對外）講。」

翁曉玲表示，她知道這可能涉及到一些機密，但是立法院可以開秘密會議，國安會也可以提密件報告給個別立委，國安會沒有道理不讓立委知道國安人員去哪裡開會、考察，國安會到底為什麼不敢講？徐斯儉則強調，不是不敢講，是沒有辦法講，而且國安人員出去都是去開會，沒有考察這種行程。翁曉玲則不耐煩地說「你們去開會，會議總要有個名稱吧」，徐斯儉重申雖然相關會議有名稱，但因為涉及國安機密所以沒辦法公開講。

翁曉玲接著問司法及法制委員會主席、同黨立委吳宗憲，可不可以就國安會可能涉及機密的旅外行程或會議開秘密會議，沒想到吳宗憲坦言：「翁委員，我問了一下，本委員會以前從來沒有過這樣的前例」，翁曉玲才有些尷尬地說；「是……但是不代表說不可以開嘛，在我們法規上有禁止說，司法法制委員會不可以開秘密會議嗎？」

這段質疑過程隨後被分享到網上，網友紛紛表示，「翁曉玲你又想對國安機密幹嘛？」、「都說了牽扯到機密沒辦法講，是聽不懂人話是不是」、「報能洩密給妳那敵方都知道了！」、「為什麼那麼想知道國安人員去哪裡、開了什麼會？」、「越看越像是臥底」、「人家都說不能講，還一直問，白目嗎？」、「那藍委去中國給摸頭時談了什麼，要不要一起說出來？」、「妳到底要幫敵國挖什麼啦！」

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