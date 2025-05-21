賴清德執政週年感謝黨公職 全力投資青年「改變台灣重要力量」

賴清德今在民進黨中常會強調，青年是改變台灣社會的重要力量，要全力相挺投資。（資料照）

2025/05/21 16:58

〔記者陳政宇／台北報導〕兼任民進黨主席的總統賴清德執政屆滿1週年，今（21）日在民進黨中常會感謝全體黨公職，協助行政團隊為台灣打拚、讓國家持續前進，並強調青年是改變台灣社會的重要力量，要全力相挺投資。

民進黨今天下午召開中常會。據發言人吳崢會後轉述，賴清德表示，昨天是他和副總統蕭美琴就職1週年，在充滿許多艱辛挑戰的1年裡，要感謝各位中常委與黨部主管、同仁等全體黨公職，努力不懈，協助行政團隊，一起為台灣打拚，讓國家持續前進。

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「青年是國家的未來，是改變台灣社會的重要力量，我們要全力相挺投資」，賴清德指出，青年百億海外圓夢基金計畫已正式啟動，第1梯次有超過660位青年，將分別前往5大洲、40幾個國家追求夢想。

賴提到，培育優秀年輕政治工作者，是政黨永續發展的根源，去年以他和蕭美琴的選舉補助款為財源，成立了「美德青年育才計畫」；他稍後將參加去年參與者的分享座談，期望透過鼓勵黨內年輕政治工作者持續進修、拓展視野，持續推進黨務發展。

賴清德說，未來要與年輕世代繼續團結打拚，以台灣人韌性、不服輸的精神，迎接挑戰、穩健前行；更期盼全體黨公職，能繼續與行政團隊一起，結合社會各界的力量，讓台灣成為世界之光、世界和平的舵手、世界繁榮的推手。

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