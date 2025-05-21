嘉義市遭刪一般性補助款25％ 黃敏惠：儘速恢復原核定數

嘉義市遭刪一般性補助款25％，市長黃敏惠說，希望行政院儘速恢復原核定數。（資料照，記者丁偉杰攝）

2025/05/21 17:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕立法院刪減中央政府總預算，行政院認為窒礙難行，決定統刪中央給各縣市的一般性補助款25％，嘉義市所受衝擊為減列一般性補助17.12億元。市府今天指出，中央對嘉義市減列一般性補助17.12億元，若加上統籌分配稅款預估短撥，嘉義市將面臨高達30億元財政缺口，對市府財政體質造成嚴重衝擊，政務推動也勢必受影響。

市府說，每年底，各地方政府均依行政院主計總處的一般性補助款通知數額，據以充當財源編製下年度的預算，並送請議會審議，完成法定程序後執行。

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一般性補助款是地方政府社福、教育及基本設施等支出的重要財源。此次行政院無預警核定一般性補助款的短撥，除了是中央失信於地方，更是劫貧濟富，窮地方富中央，刪減本來就窮的地方補助款，留供集權集錢的中央自己用；地方面臨財源斷鏈，財務調度將更形困難，勢必會嚴重影響政務推動。

市長黃敏惠說，嘉義市一直以來恪遵財政紀律，對於預算執行，原本就有控管措施，更要求各機關單位應該「當用則用、當省則省」。此次中央突然刪減17.12億的一般性補助款，她於日前已先召開應變會議，指示市府各單位審慎因應，務必保障市府同仁、照顧弱勢族群及市民權益，尤其是攸關社會福利政策及教育預算，市府必須竭盡所能，克服困難，全力落實原編預算執行，確保各項服務不中斷。

黃敏惠也呼籲中央應信守承諾，儘速恢復原核定數，並如期撥付，維護民眾權益。

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