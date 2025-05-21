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    罷免王定宇領銜人質疑遭查水表 證券公司：誤會大了

    南市議員王家貞與胡永融召開記者會，質疑現在是大查水表的時代來臨了嗎？ （記者蔡文居攝）

    南市議員王家貞與胡永融召開記者會，質疑現在是大查水表的時代來臨了嗎？ （記者蔡文居攝）

    2025/05/21 17:09

    〔記者蔡文居／台南報導〕罷免民進黨立委王定宇的領銜人、南市議員王家貞的助理胡永融，今天與王家貞一起召開記者會，指最近某證券公司許姓營業員來電，聲稱例行「更新」客戶個人資訊為由進行詢問，卻問及是否是參與罷免王定宇的國民黨青年軍？還說是金管會的規定，質疑現在是大查水表的時代來臨了嗎？

    證券公司李經理表示，這只是一場誤會！公司的資料查詢只是例行業務，未涉及其他，或許是該營業員對其名字有印象，而只是閒聊提及，卻造成胡先生擔憂，對此深感抱歉，他會親自向當事人致電加以說明和致意，也會加強內部員工的訓練。

    胡永融表示，他於5月13日至5月20日短短的7天內，接到該證券公司許姓營業員2通電話，聲稱例行「更新」客戶個人資訊為由進行查問，一開始先是以正常詢問個人資料、國籍、職業。開戶用途、資金來源；豈料，話鋒一轉竟然問起了「你是否是新聞上參與罷免民進黨立委王定宇的青年軍？」讓他深感疑惑，他個人的政治立場跟證券公司的客戶資料有何關係？在他追問下，許姓營業員說是「金管會」的規定。

    王家貞表示，難道金管會是大查水表的時代來臨了嗎？胡永融還是一名學生，有必要對一個在學生進行黨派偵查、讓金融單位不與其來往嗎？到底幕後黑手是誰？

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