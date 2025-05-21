近10年318名公務員違規赴中遭糾正 行政院：檢討改進

監委林文程調查公務員違法違規赴中案件，發現近10年共有318名文職公務員赴中未依規定申請，已造成國安風險，糾正行政院及所屬人事行政總處、教育部。對此，行政院表示，已接獲相關資訊，也尊重監察院意見，在正式收到糾正案後，將依據糾正內容研議檢討改進。（資料照）

2025/05/21 16:37

〔記者鍾麗華／台北報導〕監委林文程調查公務員違法違規赴中案件，發現近10年共有318名文職公務員赴中未依規定申請，已造成國安風險，糾正行政院及所屬人事行政總處、教育部。對此，行政院發言人李慧芝今（21）日表示，行政院已接獲相關資訊，也尊重監察院意見，在正式收到糾正案後，將依據糾正內容研議檢討改進。

林文程調查公務員違法違規前往中國案件，發現近10年來共有318名文職公務員赴中未依規定申請，顯示現行管理制度形同虛設，恐已造成國安風險，違規人數恐遠超統計，初估可能破千。

請繼續往下閱讀...

人事總處指出，將加強督促各機關落實人員赴中管理。而公務員如違反規定赴中者，除依「兩岸條例」第91條處以罰緩，應由各機關本於權責依公務人員考績法等相關規定，檢討行政責任，予以適當懲處。

人事總處表示，為強化各機關赴中管理，除於人事人員相關講習宣導相關規定並於官網連結陸委會專區，另配合陸委會強化人員赴中風險意識，於2025年4月10日通函各主管機關，公務員不論平、假日赴中，均應依規定於赴中前申請許可或報經服務機關同意，並於差勤系統登錄。後續將持續加強宣導，督促各機關落實所屬人員赴中管理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法