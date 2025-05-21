助理稱三峽車禍肇事者「只是心臟有問題」挨轟 綠委吳琪銘回應了

三峽北大國小附近19日下午發生重大車禍，78歲余姓駕駛開車衝撞多名路人，釀3死12傷悲劇。（資料照）

2025/05/21 17:06

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新北市三峽北大國小附近19日下午發生重大車禍，78歲余姓駕駛開車衝撞多名路人，釀3死12傷悲劇。事後民進黨立委吳琪銘底下一名地方助理稱，余翁有心臟問題，平常很少開車也不喝酒，當時應該是體突然出狀況才會釀禍，被網友質疑護航肇事者。對此，吳琪銘今天（21日）下午發聲回應，直言這場慘劇沒有任何人能私自護航。

19日下午4點多，三峽國光街、國成路口北大國小旁發生恐怖車禍，78歲余姓駕駛開著車暴衝甚至闖紅燈，衝撞多名路人，造成2名12歲三峽國中女學生和1名40歲準備接小孩放學的媽媽身亡，另有12人輕重傷。針對這場意外，新北七選區立委吳琪銘辦公室主任林姿佑受訪時稱，余翁「有心臟病史、平常少開車、不喝酒」，該說法引起網友不滿，不少人質疑護航肇事者。至於余翁是否真有心臟問題，余妻昨天表示，丈夫有糖尿病、泌尿系統等宿疾，並無所謂的心血管疾病。

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吳琪銘今下午在臉書發文，「三峽北大國小路口19日發生重大交通事故，我與服務團隊第一時間趕赴現場，協助救援、並前往收治醫院了解傷患狀況，允與家屬共同面對，給所有傷者最妥適的醫療支援。因事故現場情況混亂，為求有效救援，琪銘也立即聯繫消防署，全力投入救災工作並指揮調度。很感謝在場所有老師、消防人員、民意代表及熱心民眾都積極參與搶救行動，大家盡所有努力爭取黃金救援時間。」

「有關部分媒體報導，琪銘某位地方助理接受媒體採訪，發表其個人看法，引發民眾觀感不佳；該名助理已公開說明並向社會大眾致歉，現在我們最重要是共同來為傷患集氣祝禱，並給予家屬溫暖關懷。這起悲劇令人痛心，對於高齡駕駛相關政策，交通部已於昨日啟動修法程序。未來琪銘與團隊也將持續檢討並強化校園周邊通學步道設施，全面提升行人與學童的交通安全，確保孩子們有一條安全回家的路。」

最後吳琪銘表示，「我相信社會大眾都是良善也呼籲不要彼此誤解，做不必要的渲染解讀。余姓肇事者，相關違法情節，造成傷害，必須接受司法訴究，沒有任何人能私自護航。最後我們共同為逝者哀悼，祈願傷者早日康復。」

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