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    沒在怕！馬克宏PO文感謝投資法國 台灣、中國國旗全都放

    法國總統馬克宏近日在社群媒體上PO文，感謝各國企業對法國的投資，並秀出該企業所屬國家的國旗，該貼文先後出現了台灣、中國國旗。（圖擷取自馬克宏X，本報合成）

    法國總統馬克宏近日在社群媒體上PO文，感謝各國企業對法國的投資，並秀出該企業所屬國家的國旗，該貼文先後出現了台灣、中國國旗。（圖擷取自馬克宏X，本報合成）

    2025/05/21 16:45

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏近日在社群媒體上PO文，感謝各國企業對法國的投資，並秀出該企業所屬國家的國旗。其中，鴻海因為計畫與法商合作在法國投資，也在這波感謝名單中，而中華民國台灣國旗也因此被PO出；不過，中國電動智慧卡車公司Windrose隨後也出現在名單中，並出現中國國旗，罕見呈現台灣、中國國旗一起出現的情況。

    第8屆「選擇法國」（Choose France）峰會，19日在巴黎凡爾賽宮開幕，超過200位與法國合作的大企業家齊聚一堂。馬克宏昨日在社群媒體X上，感謝這些願意投資法國的外資，並特別製作GIF動圖向這些企業致意，其中就包含了美國Netflix、瑞典IKEA等，來自台灣的鴻海也位列其中，而馬克宏PO出貼文的動圖中，除了該企業商標，也列出其所屬國家國旗，而就在中華民國台灣國旗後，又出現中國電動智慧卡車公司Windrose與中國國旗，可見馬克宏並沒有任何忌諱。

    法國在台協會昨日在臉書PO文表示，法商Thales與Radiall與鴻海共商合作，計畫在法國建立半導體封裝測試（OSAT），目標是在2031年年產逾1億顆系統級封裝（SiP）元件。本投資案強調台法在科研成果產業化鏈結的合作，結合台灣製造實力與法國在科學與科技創新方面的能力，推動法國高階封裝自主發展。

    外交部政務次長吳志中今日在臉書轉載了法國在台協會與馬克宏在X上的PO文。吳志中表示，台灣繼續在世界各地結交朋友，一起為更美好的未來貢獻。祝福台灣與法國邊各方面關係更上一層樓。吳志中也分享「來自法國的感謝」，他對於馬克宏的貼文表示：「台灣為這項合作感到驕傲！」

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