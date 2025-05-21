輝達總部落腳北士科 民眾黨：柯文哲拚建設、藍綠議員蹭最兇

民眾黨說，北士科，就是政治投機客的照妖鏡，過去罵最兇的藍綠議員，現在都變成蹭最兇的，而過去務實耕耘的柯文哲，在司法羅織入罪的同時，還要承擔種種罵名。（民眾黨提供）

2025/05/21 16:57

〔記者林哲遠／台北報導〕台北市前市長、民眾黨主席柯文哲涉貪羈押，除了司法正在偵辦的京華城、政治獻金案，柯文哲去年也被市議員質疑涉入「北士科」案；如今，輝達海外總部宣布落腳在北士科，民眾黨今天說，北士科，就是政治投機客的照妖鏡，過去罵最兇的藍綠議員，現在都變成蹭最兇的，而過去務實耕耘的柯文哲，在司法羅織入罪的同時，還要承擔種種罵名。

民眾黨指出，一樣的柯P，不變的是拚產業、拚建設的心，變的是那些造謠作秀、臉皮比北士科園區土地還厚的醜惡嘴臉。在柯文哲市長任內推動北士科時，著眼大台北未來發展，規劃整體的發展藍圖，考量內湖科技園區已經飽合，就台北市未來20年的產業發展，士林北投科技園區就是新的產業園區，他看的是台北未來20年的產業發展廊帶。

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「部分藍綠議員，看的則是黑柯的政治紅利！」民眾黨說，他們不只猛烈批評，質疑柯文哲當時的規劃缺乏遠見、無法吸引優質企業進駐，更超出了合理監督的範疇，將依法行政的招標程序，滑坡造謠成圖利財團，不惜染黑城市與人民的前進道路。

民眾黨質疑，當輝達執行長黃仁勳驚喜宣布，全新台灣總部將落腳北士科，並攜手台積電、鴻海與國科會，推動AI基礎建設，打造台灣成為全球AI與機器人革命的中心；一夕之間，北士科從當年被抹黑的「弊案重災區」，變成「智慧創新科技熱區」，風向180度大轉彎、攻擊和質疑瞬間銷聲匿跡，過去罵最兇的，現在都變成蹭最兇的。

民眾黨感慨，過去造謠作秀的人一個個裝沒事，反過來稱讚北士科招商符合產業趨勢、甚至積極爭取輝達進駐都是自己的功勞，自打臉到腫得像麵包超人也不在乎，選民都看在眼裡。在柯P市長任內，北士科的規劃與建設取得多項成果，為今天的發展打下紮實的基礎，更證明透過透明、專業的市政規劃，才能為市民帶來實質的利益與發展。

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