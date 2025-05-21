胡蝶口誤「兩國」惹禍！中國央視「最美女主播」糗事全曝光

胡蝶有央視「最美女主播」封號。（擷取自百度百科）

2025/05/21 17:42

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德週二（20日）發表就職週年談話，中國官媒央視主播同日播報國台辦的回應時，誤將「祖國」說成「兩國」，引發網路熱議。這名主播就是有「央視最美女主播」封號的胡蝶，她也被網友起底，有次口誤將小兒麻痺說成「小兒罵逼」，還有在直播時曾發生外套扣子爆開事件等。

央視新聞台昨日播報國台辦回應賴清德談話的報導片段時，主播胡蝶將「阻擋不了『祖國』終將統一，也必將統一的歷史大勢」一句，口誤說成「阻撓不了『兩國』」。雖急忙修正，但播出後立刻造成熱議。有不少網友擔心她會惹禍上身。

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胡蝶因外型出眾，在中國網路上人氣頗高，更被網友封為「央視最美女主播」。她也因為外型長得像中國電視劇《愛情公寓》中，飾演小姨媽角色的演員鄧家佳，又被網友暱稱為小姨媽。胡蝶於2007年參加第5屆央視電視節目主持大賽，最終獲得總冠軍，並於隔年加入央視播報。

在中國影音平台「B站」上過去流傳著不少胡蝶出狀況的「名場面」，因為這次口誤事件再度被轉傳。其中包括她曾將小兒麻痺症口誤說成「小兒罵逼症」；另一次她在播報新聞時，意外將西裝外套扣子撐爆，還被清晰的收音到「啪」地ㄧ聲；還有一次她在播報時，突然咳嗽失聲，無法繼續播報，只能由一旁的男主播顧國寧完成播報。

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