啟動五大核心施政藍圖 周春米：打造宜居宜業希望城市

屏東縣長周春米今天（21日）在縣議會定期會進行施政報告。（記者羅欣貞攝）

2025/05/21 16:57

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣長周春米今天（21日）在縣議會第5次定期會進行施政總報告，提出「科技新產業」、「韌性興城市」、「創新心照顧」、「宜居欣生活」、「太空星未來」等五大核心施政藍圖，展現推動縣政改革與建設的強烈企圖心。

周春米指出，屏東縣政府攜手國科會、台積電及其供應鏈夥伴，推動半導體產業進駐屏東科學園區，正式加入南台灣半導體S廊帶，成為科技產業新樞紐。園區位處高鐵特定區內，交通便捷、腹地完整，周邊重大建設如屏科實驗高中、國際棒球場、社會住宅及醫療機構正同步推進，並結合產學合作與青年政策，打造高競爭力、宜居宜業的科技城。

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周春米也指出，面對極端氣候，屏東縣致力打造防災韌性城市，推動多項治水與公共設施建設，包括抽水站汰舊換新、滯洪池生態公園、區域排水改善等，有效降低水患風險。同時提升自來水普及率、供電穩定性、養殖區海水供水系統與漁港改善，並結合淨零碳排目標，推動森林碳匯示範區、家戶廚餘機補助等環保措施。

社會福利方面，縣府持續擴充公共托育資源，預計2028年前建置31家公共托育機構，收托人數超過1000人，並積極宣導兒童遊戲權，活動如兒童節「包圍縣府 孩子作主」吸引逾2萬親子參與。校園硬體升級更涵蓋校舍整建、老舊廁所與操場改善。另首創無障礙露營車、推動護理加薪政策，以及失智照護、高齡友善藥局等擴大全齡友善服務。

交通建設上，加速推動麟洛交流道聯外道路等8條重要道路改善工程，並改善墾丁大街人行空間與萬倉街鐵道下方場域活化，預計7月全段開放。文化建設則同步啟動九如巴轆公園、新埤休閒公園、萬丹森林公園等大型綠地場域，及旗艦圖書館、客家總圖、潮青圖書館、恆春文化中心劇場等文化基礎設施，強化原民與客庄產業、救災體系與智慧交通，提升整體城市宜居性。

此外，歷經2年場址評估作業，國科會正式宣布全國首座國家火箭發射場選址屏東滿州鄉九棚村，象徵屏東將成為我國太空科技發展重要基地。縣府與中央密切協作，完成民意溝通與連署支持，並積極協助更新地籍資料、升級交通、水電、醫療等基礎建設，規劃打造「太空村」，結合火箭觀光與生態旅遊，發展太空產業鏈，讓屏東接軌國際、邁向星際新未來。

周春米強調，打造具韌性、創新與永續的希望城市，是縣府團隊責無旁貸的使命，縣府團隊整合中央與地方資源，持續推動大型交通建設、自來水普及、社會住宅、共融公園、圖書館等民生政策，讓縣民安心過生活。

屏東縣長周春米在縣議會定期會進行施政報告。（圖由屏東縣政府提供）

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