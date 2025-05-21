總統府業務費被凍2.1億創15年新高 何志偉：造成十大衝擊

總統府副秘書長何志偉。（記者謝君臨翻攝）

2025/05/21 16:09

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會今處理114年度總統府、國安會預算解凍案。根據總統府書面報告，總統府被凍結預算高達2.2億餘元，其中有2.1億餘元為業務費。總統府副秘書長何志偉表示，再過2週，總統府就無法再負擔水電費了。書面報告也指出，業務費刪凍數均為近15年最高，已對總統府造成「十大衝擊」。

司法委員會今處理總統府、國安會預算解凍案，總統府由副秘書長何志偉出席，國安會則由副秘書長徐斯儉出席。在野黨立委不滿總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮均缺席委員會，要求會議休息至2人出席再開始審查。在委員會空轉一上午後，下午會議主席、國民黨籍召委吳宗憲宣布繼續開會。

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何志偉報告指出，總統府114年歲出預算，原先編列11億2302萬3千元，經 立院三讀通過的版本估算，共計刪減5537萬6千元，法定預算為10億6764萬7千元，並凍結2億2108萬3千元。

何志偉指出，總統府遭刪凍的預算，高度集中於業務費，高達2億6056萬元的刪凍數，導致現在的業務費可支用數僅有9176萬4千元，可支用比率僅剩26%。光是今年的凍結數，就超過過去15年總和的3.58倍。

總統府書面報告也提及，立院審議預算的結果，對於總統府造成「十大衝擊」： 第一、即便總統府已實施「節能新措施」應變，後續仍恐無力繳交水電費，嚴重影響基本運作。第二、國慶大會等國家重要慶典恐難籌辦，損及國家形象。第三、衝擊總統府資通訊軟硬體升級與防護作業，恐將導致資安及國安風險大幅提升。第四、古蹟建築及設施、設備無法定期養護，致生安全疑慮。

第五、侍警衛人員的輔助設備、營舍更新、三餐膳食及環境清潔受到多重衝擊，嚴重影響總統府總體警衛安全效能及工作士氣。第六、影響總統府員工身心健康，公務出差交通費等請領權益受損，並波及基層勞工就業權利。第七、影響國政諮詢及人民陳情等業務推動，降低社會溝通效能。

第八、總統府對外開放參觀已經縮減，目前也無法規劃今年度總統府音樂會，影響地方文化培力。第九、新聞發布作業受影響，亦損及閱聽平權及國人對於國政「知的權利」，國際能見度亦受影響。第十、國務機要費全數遭到刪凍，衝擊總統對弱勢團體及社福機構的照顧等。

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