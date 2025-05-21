轉型正義「中正路」改名 黃偉哲：積極配合中央政策

台南市現存「中正路」有15條。（南市府提供）

2025/05/21 15:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕針對內政部已辦理委託研究，研擬「中正路」改名相關政策方案，台南市長黃偉哲表示，「支持並積極配合中央政策」，將會尊重民意，以「衝擊最小、爭議較少」的區域先做，循序漸進逐步達成轉型正義目標。

黃偉哲指出，台南被譽為「民主聖地」，在台灣民主發展史占有重要地位，2022年起率先將中西區中正路部分路段更名「湯德章大道」，原址「中正路1號」國立台灣文學館更名為「湯德章大道1號」。他強調，將配合中央政策逐步變更，讓轉型正義之路更加順暢。

請繼續往下閱讀...

南市府逐步推動轉型正義，將中正路前段（湯德章紀念公園至忠義路）約170公尺，更名「湯德章大道」，範圍內的4處公家單位，包括台灣文學館、228紀念館（中西區圖書館）、消防史料館（119大樓舊址）都已象徵性掛「湯德章大道」門牌號碼，獨缺台灣土地銀行台南分行尚未「掛牌」。

南市民政局統計，台南目前15條中正路，道路兩旁住戶約1萬2983戶，約2萬4328人。有關道路更名，需依規定取得道路兩旁設籍住戶戶長5分之1以上連署書面申請，再由戶政事務所調查取得道路兩旁設籍住戶3分之2以上之戶長書面同意後，即啟動辦理更名及門牌整編

民政局長姜淋煌表示，因道路更名後涉及門牌整編，影響道路兩旁住戶相關權益及使用習慣，因此將積極配合內政部政策，同時尊重市民意願、審慎評估，將採取主動查訪方式，以瞭解住戶意見及連署意願，作為辦理道路更名的依據。

南市目前有15條「中正路」。（記者洪瑞琴攝）

南市中西區「中正路」已掛牌湯德章大道。（記者洪瑞琴攝）

位於中正路前端的台灣文學館配合掛牌「湯德章大道1號」。（記者洪瑞琴攝）

位於南市中西區中正路28號的台灣土地銀行台南分行。（記者洪瑞琴攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法