北市85歲以上未滿99歲長者 今年重陽敬老金領3000元

台北市針對85歲以上、未滿99歲長者，今年重陽敬老金提高為3000元。（資料照）

2025/05/21 15:58

〔記者何玉華／台北報導〕台北市重陽敬老金今年將針對85歲到98歲長者加碼，從原本1500元增加為3000元，而65歲以上至84歲仍維持1500元，社會局修正發放金額標準送議會備查，今（21）在議會法規委員會討論，議員們發現北市發放年齡級距及金額與其他縣市差額大，附帶決議要求市府通盤檢視社福預算。

社會局長姚淑文在法規委員會說明，北市重陽敬老禮金發放為標準為65歲至98歲原都為1500元，99歲以上為1萬元及禮品一份，發放對象為設籍台北市至重陽節當日達3個月以上，且當年12月31日年滿65歲以上的長輩；今年將針對85歲以上未滿99歲長者，提高為3000元，預算將增加約9800萬元，65歲至84歲仍維持1500元。

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議員李芳儒質疑，年齡有分4個級距，為什麼金額沒有分4個級距？會議召集人吳世正也表示，原本99歲以上是1萬，其他級距都是1500元，「那分級距幹嘛？」而現在僅調整85歲到未滿99歲的級距為3000元，相較新北市、桃園市都有萬元以上金額，北市很落漆。

法規會委員們都很關切與其他縣市的差距，姚淑文說明，新北市65歲到80歲是1500元、80歲到90歲是2000元、90歲到99歲是5000元、100歲以上是2萬元；桃園市65歲以上是2500元、99歲是2萬，100歲是2萬加禮品。

法規委員會最後作成附帶決議，希望市府針對重陽敬老禮金發放對象級距及各級距發放金額，參酌其他縣市及中央相關規定，予以檢討，並通盤檢視社福各項預算作為未來政策修正參考。

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