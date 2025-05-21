為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    北市85歲以上未滿99歲長者 今年重陽敬老金領3000元

    台北市針對85歲以上、未滿99歲長者，今年重陽敬老金提高為3000元。（資料照）

    台北市針對85歲以上、未滿99歲長者，今年重陽敬老金提高為3000元。（資料照）

    2025/05/21 15:58

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市重陽敬老金今年將針對85歲到98歲長者加碼，從原本1500元增加為3000元，而65歲以上至84歲仍維持1500元，社會局修正發放金額標準送議會備查，今（21）在議會法規委員會討論，議員們發現北市發放年齡級距及金額與其他縣市差額大，附帶決議要求市府通盤檢視社福預算。

    社會局長姚淑文在法規委員會說明，北市重陽敬老禮金發放為標準為65歲至98歲原都為1500元，99歲以上為1萬元及禮品一份，發放對象為設籍台北市至重陽節當日達3個月以上，且當年12月31日年滿65歲以上的長輩；今年將針對85歲以上未滿99歲長者，提高為3000元，預算將增加約9800萬元，65歲至84歲仍維持1500元。

    議員李芳儒質疑，年齡有分4個級距，為什麼金額沒有分4個級距？會議召集人吳世正也表示，原本99歲以上是1萬，其他級距都是1500元，「那分級距幹嘛？」而現在僅調整85歲到未滿99歲的級距為3000元，相較新北市、桃園市都有萬元以上金額，北市很落漆。

    法規會委員們都很關切與其他縣市的差距，姚淑文說明，新北市65歲到80歲是1500元、80歲到90歲是2000元、90歲到99歲是5000元、100歲以上是2萬元；桃園市65歲以上是2500元、99歲是2萬，100歲是2萬加禮品。

    法規委員會最後作成附帶決議，希望市府針對重陽敬老禮金發放對象級距及各級距發放金額，參酌其他縣市及中央相關規定，予以檢討，並通盤檢視社福各項預算作為未來政策修正參考。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播