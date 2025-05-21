瑞典、加拿大、捷克接連挺台發聲 支持台灣參與WHA

第78屆世界衛生大會（WHA）19日起在瑞士日內瓦召開。（路透資料照）

2025/05/21 14:43

〔記者黃靖媗／台北報導〕第78屆世界衛生大會（WHA）19日起在瑞士日內瓦召開，台灣今年雖然未獲邀請參與，但瑞典、加拿大、盧森堡、愛沙尼亞、捷克等理念相近國接連為我國發聲，支持台灣參與WHA及世界衛生組織（WHO）活動。

瑞典衛生與社會事務部長佛辛德（Jakob Forssmed）在會中表示，促進國際行為者包容性合作，並消除全球衛生架構的碎裂至為重要，這不僅限於緊急議程，亦不應遺漏世界任何一個地區。

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加拿大首席公共衛生官譚詠詩（Theresa Tam）表示，全球衛生社群應持續推動包容與合作，包括支持台灣以觀察員身分有意義地參與WHA。

盧森堡衛生暨社會安全部長德培瑞茲（Martine Deprez）表示，他們重申必須納入所有可用的技術專業，因此持續支持台灣以觀察員身分參與WHO的技術性會議。

愛沙尼亞社會保障部長尤卡蔓（Karmen Joller）表示，全球合作至關重要，因此愛沙尼亞持續支持台灣參與WHO的活動及會議。

捷克衛生部立法及法律事務總司長波利卡（Radek Policar），捷克完全支持賦予台灣觀察員身分參加WHA，這將充分體現本屆大會主題「共創健康世界」。

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