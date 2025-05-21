為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    瑞典、加拿大、捷克接連挺台發聲 支持台灣參與WHA

    第78屆世界衛生大會（WHA）19日起在瑞士日內瓦召開。（路透資料照）

    第78屆世界衛生大會（WHA）19日起在瑞士日內瓦召開。（路透資料照）

    2025/05/21 14:43

    〔記者黃靖媗／台北報導〕第78屆世界衛生大會（WHA）19日起在瑞士日內瓦召開，台灣今年雖然未獲邀請參與，但瑞典、加拿大、盧森堡、愛沙尼亞、捷克等理念相近國接連為我國發聲，支持台灣參與WHA及世界衛生組織（WHO）活動。

    瑞典衛生與社會事務部長佛辛德（Jakob Forssmed）在會中表示，促進國際行為者包容性合作，並消除全球衛生架構的碎裂至為重要，這不僅限於緊急議程，亦不應遺漏世界任何一個地區。

    加拿大首席公共衛生官譚詠詩（Theresa Tam）表示，全球衛生社群應持續推動包容與合作，包括支持台灣以觀察員身分有意義地參與WHA。

    盧森堡衛生暨社會安全部長德培瑞茲（Martine Deprez）表示，他們重申必須納入所有可用的技術專業，因此持續支持台灣以觀察員身分參與WHO的技術性會議。

    愛沙尼亞社會保障部長尤卡蔓（Karmen Joller）表示，全球合作至關重要，因此愛沙尼亞持續支持台灣參與WHO的活動及會議。

    捷克衛生部立法及法律事務總司長波利卡（Radek Policar），捷克完全支持賦予台灣觀察員身分參加WHA，這將充分體現本屆大會主題「共創健康世界」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播