回應國安簡報 朱立倫：國民黨願與賴清德朝野對談

國民黨主席朱立倫說，願意與擔任民進黨主席的賴清德朝野對談。（記者廖振輝攝）

2025/05/21 16:51

〔記者施曉光／台北報導〕總統賴清德昨天說將由國安團隊規劃對在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，國民黨主席朱立倫今天下午主持中常會時發表談話回應，賴清德終於願意敞開雙手促成朝野對談，雖然時間遲到了1年，但總算願意如此做，國民黨會持續等待，也願意與擔任民進黨主席的賴清德進行朝野對談，就像他過去6次呼籲召開國是會議討論國安議題，朝野共同一起面對國防安全、經濟安全、能源安全、科技安全、社會安全以及國安議題。

朱立倫同時抱怨，國民黨過去1年來未曾接到賴清德的電話及希望朝野對談的訊息，只有接到民進黨要罷免、消滅、清算在野黨，要把在野黨關起來，這就是台灣仇恨的來源，國民黨期待賴清德是團結的促成者，而不是仇恨的造成者，總統應該是社會和的動力，而非鬥的來源，仇恨動員是就民主的敵人，而大罷免就是仇恨力量的仇恨動員，在民主國家所不願意見到，希望賴清德能深思。

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朱立倫說，司法追殺手段更是用來殲滅敵人、造成更大仇恨與對立，前民眾黨主席柯文哲已經被羈押近9個月，如果沒有具體明顯的證據，靠押人取供、入人於罪，就是司法不公，而對國民黨來說，辦藍不辦綠、小案大辦，讓藍營多人入罪，而且不斷的追殺，這就是司法不公、司法迫害的現狀，國家領導者責無旁貸，更不應該成為仇恨的來源。

賴清德昨天拋出成立主權基金，朱立倫說，過去10幾年前他在行政院工作時多次於內部探討過，歷屆政府也有這樣的想法，民眾黨在去年大選期間也提出過相關看法，既然賴清德明確提出要籌設國家主權基金，國民黨願意一起好好深入討論，讓國家主權基金成為台灣整體金融投資策略安定的穩定力量，而且必須與既有的國發基金、國安基金有所區隔，基金來源也要做明確規範，雖然中央央行已經拒絕外匯存底無償使用，但多國的主權基金都是可以借用外匯存底，因此當然可以討論，國民黨願意一起促成，不過他也強調，主權基金規模必須要能達到效果，並且讓全民妥適的監督，不能產生弊案。

朱立倫還說，台灣的事情屬於全民，國民黨願意一起面對解決問題，立法院目前正在討論解凍114年度中央政府預算，國會願意全力以赴，行政機關更應該就立委的疑慮進行說明，國民黨無意刁難任何部會，但也要請各部會不要有政治動機，故意延宕預算解凍，同時行政院對於地方政府一般捕助款，在還沒有實施財劃法前就要大幅苛扣，這是傷害地方建設與政策的作法，他希望行政院不要苛扣地方的一般補助款。

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