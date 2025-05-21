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    「阿兵哥再2週就沒飯吃」 何志偉懇請儘速解凍總統府預算

    總統府副秘書長何志偉。（資料照）

    總統府副秘書長何志偉。（資料照）

    2025/05/21 16:30

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會今處理總統府、國安會預算解凍案，在野黨立委不滿總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮均缺席委員會，要求會議休息至2人出席再開始審查。而在休息期間，與會的總統府副秘書長何志偉表示，誠懇呼籲趕快開會、解凍預算，「阿兵哥（指憲兵211營）再2個星期就會沒有飯吃」。

    司法委員會今處理114年度總統府、國安會預算解凍案，總統府由副秘書長何志偉出席，國安會則由副秘書長徐斯儉出席。其中，總統府被立院凍結的預算金額高達2億多元。

    會議一開始，吳宗憲表示，總統府秘書長有向他請假獲准；國安會秘書長也有派人請假，被他拒絕，但吳釗燮還是不來。他認為，吳釗燮過去從未來過委員會報告，且其過去幕僚涉入共諜案，希望他說清楚，因此沒有准假。對此，民眾黨及國民黨立委均表達不滿，吳宗憲則裁示會議休息，並要求聯繫2位秘書長前來。

    何志偉於會議休息時間，前往拜會國民黨團總召傅崐萁，希望能夠盡快開會、解凍預算。據了解，傅崐萁回應會幫忙聯繫看看。

    「誠懇呼籲可以趕快開會、可以解凍預算。」何志偉說，很遺憾的是，在2個星期後，總統府就沒有辦法付水電費，國內外訪賓到台灣，總統府無法正常接待，嚴重衝擊台灣國際形象。此外，包括資安維護等，總統府一年有8千萬次的網路駭客攻擊，涉及到國家的資訊安全。

    何志偉表示，「現在很緊張的是，阿兵哥（指戍守總統府的憲兵211營）再2個星期就會沒有飯吃，空腹執勤，我們可以餓到自己，但基層的士官兵在這麼熱的酷暑下滴水未進或沒吃飯，這樣子是不好的」，因此很誠懇拜託傅崐萁希望能夠解凍攸關國家門面的總統府預算。

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