遭刪一般性補助款25.5億元 宜蘭縣政府嚴正抗議

宜蘭縣今年一般性補助款有25.5億元被中央列為「未分配數」，縣政府嚴正抗議，指出行政院逕刪補助影響，將衝擊各項法定義務及社福支出。（記者王峻祺攝）

2025/05/21 15:08

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣今年一般性補助款有25.5億元被中央列為「未分配數」，縣政府今天嚴正抗議，指出行政院逕刪補助影響，將衝擊各項法定義務及社福支出，並請行政院遵守財政收支劃分法不得少於新法修正施行前一年度預算編列數的規定。

宜蘭縣府表示，行政院將原核定宜蘭今年度的一般性補助款93.6億餘元，逕刪金額高達25.56億餘元，減幅達27.32％，低於去年度89.77億餘元，另縣府尚有累計短絀高達新台幣67億餘元，且長短期債務合計達173億元，財政壓力實在沉重。

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宜縣府指出，倘依行政院主計長陳淑姿建議，以減少歲出或增加舉債方式因應，將會直接衝擊須優先支應農民健康保險、國民年金、老農津貼等法定義務支出，以及彌補中低收入老人津貼、身心障礙者補助等必要社福支出，既定重大建設亦將面臨停擺。

宜縣府強調，財政收支劃分法第30條第3項規定，中央給予地方政府的一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數。該法並於今年3月21日經總統公布，呼籲行政院應儘速恢復撥付原核定一般性補助款，穩定宜蘭推動各項民生與重大建設，確保縣政順利運作。

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