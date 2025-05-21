麥玉珍質問24小時專線為何剩12小時？ 官員無奈：被你們刪預算

立委麥玉珍今日質詢海基會董事長吳豊山，疑惑海基會24小時全年無休的緊急服務專線，為什麼今年變成12小時。（擷取自國會直播）

2025/05/21 16:19

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立委麥玉珍今日質詢海基會董事長吳豊山，疑惑海基會24小時全年無休的緊急服務專線，為什麼今年變成12小時。而吳豊山直接坦白回答：「因為我們的預算，4塊錢被你們刪掉剩下3塊。」立委王定宇在臉書分享該片段，並表示：「藍白濫刪凍國家預算的時候，到底知不知道自己在刪凍什麼？」

立法院內政委員會今（21）日邀請陸委會主委邱垂正及吳豊山列席報告業務概況並備質詢。麥玉珍質詢時表示，海基會24小時緊急質詢專線，在今年3月縮減剩下12小時專線，請吳豊山回應。吳豊山對此表示：「24小時專線，33年來沒有動過，是最近才改成12小時，為什麼呢？因為我們的預算，4塊錢被你們刪掉剩3塊。」

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王定宇在臉書分享該片段，並表示，聽了這一段質詢，他不禁有3想法。「藍白濫刪凍國家預算的時候，到底知不知道自己在刪凍什麼？既然會質詢要求，就表示自己認為該項業務很重要，藍白為什麼會刪凍自己認為重要的業務預算？不管是不知道自己刪凍什麼，或是明知卻故意刪凍，結果都是國會濫權拖住政府該做的業務！」

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