海峽論壇6月將登場 邱垂正：目前沒有地方政府申請

陸委會主委邱垂正（右）、海基會董事長吳豊山（左）等人，今（21）日出席立法院內政委員會，就業務概況進行報告並備詢。（記者叢昌瑾攝）

2025/05/21 14:59

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國一年一度的大型統戰平台「海峽論壇」將於6月召開，陸委會主委邱垂正今天在立法院備詢時表示，陸委會對於地方政府參與海峽論壇基調，從「不樂見前往」，變成「建議不予前往」。截至目前，沒有地方政府提出相關申請。如有地方政府提出，陸委會除特別提醒風險外，也將予以勸阻，建議不要出席。

邱垂正說，海峽論壇是中國對台統戰平台，每年參加人數都很多，在中國設定的框架下，展現對台統戰的成果。對於台灣民眾赴陸參加，政府的立場是「勸阻、希望不要去」。

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邱垂正強調，交流應該要正常、健康、有序、去統戰化，不要去別人的統戰平台捧場，「我們希望地方政府的政務人員不要去，所屬的事業單位及公務人員也都不要去」。

邱垂正表示，這次海峽論壇的原則，對地方政府從「不樂見前往」，變成「建議不予前往」。過去政府表示「不樂見」地方政府參加，不過，有些地方政府官員說「不樂見」這樣的說法比較模糊，希望能更加明確具體，因此調整用字，「如果我們說不建議前往，他們對於中國邀約也可以推辭」。

邱垂正指出，目前尚未收到地方政府申請參加海峽論壇，如果接下來有地方政府提出出席的申請，陸委會將規勸不要前往，陸委會除特別提醒風險外，如果他執意要去，我們會規勸。

邱垂正也說，與地方政府交換意見，很多地方政府過去對海峽論壇有憧憬，認為對岸會釋出利多，但事實上這幾年下來，大部分是口惠實不至，所以地方政府也漸漸少去了。

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