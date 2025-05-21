罷免案領銜人游正義羈押禁見 張之豪：盼國民黨能學會教訓

張之豪罷免案領銜人游正義。（資料照，基隆市公共事務學會提供）

2025/05/21 15:43

〔記者盧賢秀、俞肇福／基隆報導〕基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員涉及死亡連署案，再度約談罷免民進黨市議員張之豪的領銜人游正義，法院在今天中午12點裁准將游羈押禁見。張之豪表示，罷免是每個人的權利，要罷免不是不行，但是必須要遵循合法的方法，希望國民黨能夠學會教訓。

基隆地檢署偵辦國民黨罷免民進黨市議員張之豪與鄭文婷涉嫌死亡連署案，上月28日搜索國民黨基隆市黨部以來，已先後羈押罷免鄭文婷的領銜人紀文荃、國民黨基隆市仁愛區黨部主任張金發、基隆市政府前民政處長張淵翔與國民黨前基隆市黨部主委吳國勝等4人。

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游正義原先以15萬交保，地檢署昨再度約談游正義，認為他渉偽造文書且有串共證據之虞，中午法院裁定收押禁見，成為基隆罷免死亡連署案中第5位被收押者。

張之豪則表示，其實罷免是每個人的權利，公民團體要罷免人就是要收集連署書，日曬雨淋一份一份收，但是國民黨卻是用抄名冊偽造文書的方式，要罷免不是不行，但是必須要遵循合法的方法，希望國民黨能夠學會教訓。

民進黨議員張之豪說，罷免是每個人的權利，但必須要遵循合法的方法。（張之豪提供）

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