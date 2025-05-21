竹縣議員鄭朝鐘點名 縣府交通、觀光旅遊該拆夥獨立運作

無黨籍新竹縣議員鄭朝鐘直言，縣府人力明面上要服務近60萬鄉親，實際卻是要服務近80萬人，組織必須擴大，有些像是交通、觀光旅遊不同的專業，應該各自獨立運作。（記者黃美珠攝）

2025/05/21 15:33

〔記者黃美珠／新竹報導〕無黨籍新竹縣議員鄭朝鐘今天總質詢時以「效能政府，安居竹縣」為題，要求縣府組織持續「長大」，因為全縣總人口數雖才近60萬，但實際在縣內生活的卻有近80萬人，這讓公門行政人員服務比居高不下，服務效能也就大大降低，他甚至直接點名縣府交通旅遊處就該「拆夥」，讓交通和觀光旅遊回歸各自專業去發揮，這樣才能讓真正的人才來到竹縣服務，民眾也才會真正有感。

縣長楊文科說，讓縣府組織「長大」或是讓交通旅遊處「拆夥」在他眼中都是有機會的。他拿新竹縣府的編制人數跟其他縣市比較，發現新竹縣府人力少了300多人，後來雖補上了154人，但其他還待爭取補足。

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縣府各局處，他也設法用不設限的概念，希望局、處長能比照6都，也都能任用政務官，讓政務官和事務官雙軌並行，再設法爭取調高同仁的職等以留住人才。

楊文科說是他每天都在思考和爭取的事情，是否能在他明年底卸任以前辦到？他只能說自己會全力以赴，且相信總有一天能完成。至於組織擴大後的辦公廳舍是否夠用，楊文科說目前的調整後還可以，未來則須滾動式檢討和調整。

鄭朝鐘說，竹竹苗共同生活圈裡面，新竹縣市是非6都、人口數持續增加的「唯三」縣市，其中新竹縣公務人員人力吃緊，就以目前鄉親最感冒的交通問題為例，新竹縣政府交通旅遊處下的交通管理科，就得包辦新竹市政府的大眾運輸和停車場管理這2大科的業務。

他說，新竹縣雖說設籍人數才快接近60萬人，但實際在縣內生活、通勤、通學的人口卻有近80萬，這讓公門的行政人員服務比居高不下，業務量相當繁重，服務效能自然越來越差。

他認為只有「效能政府」民眾才能「安居竹縣」，所以先後以此針對縣府行政處資訊平台的提升、相關自治條例的修訂、行政人力調配、以及大眾交通運輸的便利提出質詢，希望縣府組織能擴大，不然就是在現有員額編制內，請縣長楊文科參酌各局、處人力重新評估，特別是把交通和觀光旅遊這2個不同專業各自獨立運作，這才能讓重大建設跟政策得以順利推動。

新竹縣長楊文科說，他天天都在爭取縣府組織擴大，對於縣議員鄭朝鐘要求把交通、觀光旅遊「拆夥」各自獨立運作，也不是沒有機會。（記者黃美珠攝）

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