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    民進黨5名黨員涉共諜案 中評會一致決議開除黨籍

    中評會主委賴瑞隆受訪表示，民進黨是守護台灣的第一品牌，面對中共的利誘威脅，所有黨員都應嚴守法律黨紀，以國家利益至上，傷害台灣行為絕不寬貸、絕不接受。（記者劉信德攝）

    中評會主委賴瑞隆受訪表示，民進黨是守護台灣的第一品牌，面對中共的利誘威脅，所有黨員都應嚴守法律黨紀，以國家利益至上，傷害台灣行為絕不寬貸、絕不接受。（記者劉信德攝）

    2025/05/21 14:48

    〔記者陳政宇／台北報導〕中共對台滲透情勢嚴峻，民進黨中評會今（21日）召開會議，針對日前黨員涉嫌參與共諜案進行嚴正審議，經與會中評委深入討論後，會中達成一致決議，將5位涉案黨員邱世元、黃取榮、何仁傑、吳尚雨、盛礎纓予以除名並開除黨籍，以正視聽、捍衛黨紀與國家安全。

    檢調偵辦共諜案，立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓被約談後以20萬元交保，國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時的秘書何仁傑、總統府總統辦公室前諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元，以及新北市議員李余典前特助黃取榮被收押禁見。前述5人皆已被民進黨地方黨部除名，並報黨中央處分。

    中評會主委賴瑞隆今透過新聞稿說明，當前國際情勢嚴峻，台灣正面臨中共威脅，國內各黨派都應團結一致，共同守護台灣的國家安全，以及自由民主的普世價值。涉案者之行為不僅觸犯我國法律，更明顯違反本黨紀律與核心價值。中評會對於傷害國家違紀行為絕不接受，民進黨是守護台灣的第一品牌，面對中共的利誘威脅，所有黨員都應嚴守法律黨紀，以國家利益至上，傷害台灣行為絕不寬貸絕不接受。

    賴瑞隆進一步指出，根據《民主進步黨紀律評議裁決條例》第38條規定「黨員之其他違紀行為，得依情節輕重，應予除名以下處分。」本次經中評會一致通過，決議將5位違紀黨員邱世元、黃取榮、何仁傑、吳尚雨、盛礎纓全數予以除名開除黨籍，展現維護清廉捍衛民主的堅定決心。

    賴瑞隆強調，中共滲透收買台灣共諜，竊取台灣國家機密，這是對台灣非常惡意的行為，也是所有台灣人民都不能接受的。賴瑞隆也呼籲所有國人以及朝野政黨，面對中共全力滲透利誘要統一台灣，讓台灣失去自由民主，全台灣人民都應團結一致對抗中共的滲透利誘統一野心，共同守護台灣國家安全，共同守護台灣的自由民主。

    檢調偵辦共諜案，立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓被約談後以20萬元交保，國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時的秘書何仁傑、總統府總統辦公室前諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元，以及新北市議員李余典前特助黃取榮皆被收押禁見。前述5人皆已被民進黨地方黨部除名，並報黨中央處分。（資料照）

    檢調偵辦共諜案，立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓被約談後以20萬元交保，國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時的秘書何仁傑、總統府總統辦公室前諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元，以及新北市議員李余典前特助黃取榮皆被收押禁見。前述5人皆已被民進黨地方黨部除名，並報黨中央處分。（資料照）

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