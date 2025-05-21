吳豊山指兩岸傳話管道暢通 藍委質疑「密室協商」

海基會董事長吳豊山今（21）日在立法院備詢時主動指出，兩岸至今9年對話依然中斷，但傳話管道暢通，兩岸交流事務從未中斷，他對於有朝一日可以恢復對話保持審慎樂觀。（記者叢昌瑾攝）

2025/05/21 14:50

〔記者鍾麗華／台北報導〕海基會董事長吳豊山今（21）日在立法院備詢時指出，雖然從2016年開始，因對岸認為我國沒有接受九二共識，所以片面中斷對話，至今9年對話依然中斷，但傳話管道暢通，兩岸交流事務從未中斷，他對於有朝一日可以恢復對話保持審慎樂觀。不過，國民黨立委徐欣瑩質疑吳豊山所謂的傳話管道是「密室協商」。

吳豊山強調，傳話人士有的是台商、兩岸專家學者，有一部分是已經退休的我國政府前兩岸高官，「對他們非常感謝，因為和平交流對話，絕對是兩岸共同最高福祉，所以對於有朝一日可以恢復對話，保持審慎樂觀。」

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吳豊山強調，交流從未中斷，兩岸政府雖關係然不好，「但是人民要結婚的照樣結婚，要賺錢的照樣賺錢」。過去30餘年，海基會處理過878萬多件因為交流產生事務，去年就多達30.4萬件，這部分非常繁瑣，所以交流的事務從來沒有中斷。

不過，國民黨立委徐欣瑩質詢時，質疑吳豊山所謂的傳話管道是「密室協商」，徐追問，「是誰授意？」吳回，「沒有人授意我傳話，我沒有主動要人家去傳話，傳話人都是主動來找我，這是兩岸和平的方向」。

徐欣瑩再問，「政府沒有人要你去傳話？」吳豊山說，沒有，不過，「很多人基於好意，主動說可以傳話，我說沒有人授權我跟對方傳話，可是因為在對話管道中斷情況下，有人傳話只有好處沒有壞處。」

徐欣瑩再問陸委會主委邱垂正截至目前政府有沒有授權？邱表示，截至目前沒有官方授權，但海基會經常接觸很多台商朋友、學者、公協會理事長、負責人，他們很熱心，避免兩岸間誤解誤判，這很自然反映意見傳達對岸想法。

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