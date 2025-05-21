嘉義太保市2民代「互罷案」24日投票 雙方煙硝味十足

嘉義太保市民代表吳宏哲今質疑林淑勉陣營涉誘騙市民簽署罷免他的連署書。（記者王善嬿攝）

2025/05/21 15:38

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣太保市國民黨籍市民代表林淑勉及無黨籍市民代表吳宏哲罷免案24日將舉行投票，吳宏哲今指控，近日拜訪選民時接獲反映，林淑勉陣營以爭取民眾反罷免林淑勉為由，實則將林的夫婿黃國泰領銜的罷免吳宏哲連署單「標題」遮蔽，再以不實言論誘騙市民寫連署罷免單，呼籲檢調查明。

林淑勉今回應，全案已進入司法調查，偵查不公開，她沒有做這些事情，是對方陣營一直以抹黑、造謠、斷章取義方法攻擊她。

請繼續往下閱讀...

吳宏哲今在太保市東勢里活動中心與民眾座談，嘉義縣議員黃榮利、市民代表蔡聰敏、朱聰麟、新埤里長徐錦昌等人出席站台，高呼「罷免林淑勉，守護吳宏哲」口號。

黃榮利說，太保市民代表會分2派，支持市政派5席，反對派加上主席有6席，主席上台裁決，台下形成5比5局面；此次如罷免林淑勉成功，支持市政與反對派呈現5比4，如吳宏哲、林淑勉都被罷免，代表會維持4比4，最後交由主席裁決，因此要守住吳宏哲代表席次。

吳宏哲說，林淑勉因主張刪除太保市公所徵收如建築工地臨時稅等稅收、預算項目，由侯世文先生領銜發起罷免案，可受市民公評；反觀他的罷免案，由林淑勉夫婿黃國泰擔任領銜人，是「報復性罷免」，且對手「用騙的」讓市民簽署罷免他的連署書，黃國泰領銜人陣營沒有設置連署站、沒有志工家戶拜訪簽署，質疑1800份罷免連署書來源，有抄名冊、不實連署之嫌。

林淑勉回應，太保公所總預算案，都依代表會聯席審查程序通過，只有她一人，無法決定一切事情。對方所說都不是事實，已提告。

嘉義地檢署表示，本月初已接獲檢舉，陸續傳喚林淑勉等8人，5月7日檢察官複訊後，諭知林淑勉10萬元交保，全案朝違反選舉罷免法104條意圖使被罷免人罷免案通過或否決者方向偵辦。

嘉義縣議員黃榮利（右三）等人今為吳宏哲（右四）站台。（記者王善嬿攝）

2名太保市民代表「互罷」，街頭文宣戰激烈。（記者王善嬿攝）

2名太保市民代表「互罷」，街頭文宣戰激烈。（記者王善嬿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法