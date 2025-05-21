屏縣10年未舉債恐破功 補助款驟減逾52億衝擊社福多層面

屏東縣周春米答覆縣議員梁育慈時坦言，屏縣一般性補助款大幅減少逾52億元，民生社福等層面會受到影響。（記者羅欣貞攝）

2025/05/21 14:56

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣財政狀況佳，已經10年沒有舉債，但受到藍白刪114年中央政府總預算影響，中央補助屏縣的一般性補助款從原來核定的192億1183萬元，修正為139.64億元，大幅刪減了52億4776萬6千元；屏東縣長周春米今天（21日）在議會定期大會面對議員的詢問時，坦言「下半年如果補助沒有到位，恐怕舉債又要成為選項」。

屏東縣長周春米今天（21日）上午在縣議會定期會進行施政報告一開始，先就中央給屏東縣的一般性補助款減少一事進行說明，引起議員們的關切；縣議員梁育慈表示，因為立法院濫刪預算，屏東縣政府短少52億，這對屏東是重傷害，衝擊會不會影響到第一線相關社福的補助？生育補貼、托嬰中心、托育津貼，那甚至公費疫苗的施打、假牙補助，甚至還有長照服務，這都是第一線攸關民生社福的權益，「請問縣長這些民生社福民眾最需要的補助會不會受到影響？」。

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周春米答覆時坦言，確實會受影響，因為去年議會通過的114年度585億總預算裡面，行政院給屏縣的中央一般性補助款就是192億元，如今減少52億元，真的是會受影響，所以今天下午的主管會報，縣府會有一個緊急的會議研商。

周春米也說，這幾年來屏縣財政紀律非常好，但如果這樣的處境沒有解決的話，大概在下半年就會有很大的問題，財稅局也提出來說是不是要舉債，屏東縣政府已經10年沒有舉債了，如果下半年少52億，困境沒有辦法獲得解決的話，「我們就要往舉債的方向來走」，現在也不知道之前我們一些政策會怎麼影響，但是她會確保大家的權益不要受影響。

屏縣府也說，面對補助款刪減的挑戰，縣府團隊已擬定三大因應方向，努力維持財政穩定與施政連續性，包括一、加強向中央陳情與溝通爭取：積極向行政院反映屏東實際困境，爭取恢復補助款核定數及如期分配，強調地方財政需求與城鄉平衡發展原則。

二、優先支應法定義務與社福支出：審慎盤點財源分配，確保法定社福支出、人事經費及已發生權責等各項支付不受影響。

三、加強財務調度與開源節流：善用既有預算資源，嚴格控管非必要支出，強化財務彈性，以應對未來不確定風險。

屏東縣府強調，一般性補助款為縣府年度總預算中不可或缺的財源，盼對於已核定且編列執行中的補助款項，能維持原核定數分配執行，維持穩定、可預測的財政支持機制，讓地方能專注於施政推動與各項建設。

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