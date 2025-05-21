世壯運「出包」頻傳 溫朗東：暴露蔣萬安團隊能力缺乏、藍營北市地基脆弱

台北市長蔣萬安。（資料照）

2025/05/21 15:29

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「世界壯年運動會」（世壯運）17日起在雙北登場卻連連出包，引發民怨與嘲諷。對此名嘴溫朗東表示，世壯運暴露了蔣萬安團隊的能力缺乏，更顯示出藍營在台北的地基已漸趨脆弱。把蔣萬安「公仔化」的藍軍現象，雖然使得蔣萬安在短期的政治攻防中好像「鎖血」，但已經讓台北藍營整體的形象趨於反智、盲從甚至於可笑，不利於政治板塊的擴張。

溫朗東在臉書PO文表示，2025年雙北世壯運的驚天連環出包，暴露了蔣萬安團隊的能力缺乏，更顯示出藍營在台北的地基已漸趨脆弱。5月17日在台北大巨蛋開幕的世壯運，原本被視為蔣萬安連任前的重大政績，如今卻成為他執政無能的縮影。行政資源最多、公務員及民間廠商素質極高的台北市，在蔣萬安的無能領導下，竟把世壯運辦成「最荒謬運動賽事」的笑柄。

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溫朗東指出，5天來，世壯運的出包事件已經多到出現各式各樣的「懶人包」，「TAIPEI」被打成「TAIIPEI」、「林芷婷」被翻譯成「林紙條（LIN ZHITIAO）」、「王得權」成了「GET-RIGHT KING」，到看板上直接印出「四邊包繩不打洞」的廠商備註，都讓人目瞪口呆。

溫朗東續指，選手物資包自燃、智慧手錶可以量風扇心跳、游泳更衣室髒亂無法鎖櫃、選手晚宴「遊民模式」席地而坐、65歲以上足球老將被迫四小時內踢兩場比賽，荒謬故事之多，比Netflix的喜劇影集還精彩，市府的反應更令人震驚，透過大量散發圖卡，指控「世壯運正在被系統性抹黑」。辦活動有幾項疏失在所難免，但從宣傳、小物製作、賽程安排、場地設計都錯漏百出，顯然就不是個別民間廠商的錯，而是蔣萬安團隊集體無能的「系統性出包」。

溫朗東直言，蔣萬安就像是台北藍營心中的一個公仔，對台北藍來說，支持蔣萬安是非理性的，是「一看就順眼，越看越順心」，至於外界的批評，則是閉眼不看、聽而不聞。這種把蔣萬安「公仔化」的藍軍現象，雖然使得蔣萬安在短期的政治攻防中好像「鎖血」，但已經讓台北藍營整體的形象趨於反智、盲從甚至於可笑，不利於政治板塊的擴張。

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