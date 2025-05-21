曝被黃國昌咆哮插話影片 吳思瑤：耳膜快破了

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

2025/05/21 15:14

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法及法制委員會今排審總統府、國安會預算解凍案。對此民進黨立委吳思瑤表示，今天黃國昌、王鴻薇、羅智強加上吳宗憲召委，輪番發言杯葛預算解凍，還在自己的發言時間爆氣噴麥，修理不到吳釗燮，就找吳思瑤出氣？

吳思瑤在臉書PO出一段影片，影片中吳思瑤正在發言，黃國昌突然暴怒插話，對著吳思瑤咆哮，期間麥克風經常破音，最後國民黨立委吳宗憲只好宣布暫時休息一下，吳思瑤在貼文中表示，一早就職災，耳膜快破了，黃國昌氣噗噗，修理不到吳釗燮，就找吳思瑤出氣？

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吳思瑤指出，今天司法委員會審查總統府、國安會預算解凍案，吳宗憲召委「不接受」國安會吳釗燮祕書長的請假，昨天還把親自登門請假的徐斯儉副秘書長「曬在門外」，今天黃國昌、王鴻薇、羅智強加上吳宗憲召委，輪番發言杯葛預算解凍。「吳釗燮不來就不審」，空轉一上午，會議持續休息中，預算解凍還在等。

吳思瑤續指，很怪的是總統府預算凍2.14億，但委員會同意何副秘書長代理，但國安會被凍1300萬，卻一定要秘書長親自上陣，吳思瑤實在也看不懂吳召委的邏輯及標準是什麼？

吳思瑤怒批，早上在委員會，明明是吳思瑤的發言時間，黃國昌爆氣噴麥，插別人的話，還飆罵別人！修理不到吳釗燮，就找吳思瑤出氣？

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