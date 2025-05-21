性侵兒少竟逃法網！ 范雲籲修法：追訴期應自受害者成年起算

范雲今偕同「兒少性侵追訴權時效」釋憲案律師、受害者及民間團體，召開「未成年性侵追訴期自成年起算，修法不能再等」記者會。（圖由范雲辦公室提供）

2025/05/21 14:12

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨立委范雲今（21日）召開記者會，陪同被害人出面控訴童年遭性侵的經歷。她指出，我國2022年6歲以下兒童性侵害案件，有高達9成加害人為熟識親友，讓受害孩童更難說出口求助，故呼籲修正「刑法」第80條，未成年性侵追訴期應自成年起算。

范雲說明，她接到這個陳情案非常沉痛，一個家族中竟有3位女性，分別於5歲、11歲、12歲遭受堂哥性侵猥褻，卻受限於追訴期已過而無法提告，但行為人卻順利擔任警察超過30年，退休後甚至可以領國家退休俸。

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范雲指出，現行制度無法讓行為人因過往性侵案件而離開警察職務，警察體系並無特定委員會或單位可認定性侵害屬實，且本案為童年受害，亦已超過法定刑事追訴期。然因憲法法庭停擺，釋憲案雖已被受理，卻無法進入實質審查，盼在野黨別再阻擋大法官提名，盡快讓憲法法庭正常運作。

記者會現場，由當事人吳小姐及同樣受害的堂姐現身說法，期盼以自身經歷，倡議刑法80條的修正。長期服務性暴力被害人的勵馨基金會執行長王玥好強調，這不只是法律上的修補，更是一份對倖存者的尊重與理解，「是讓他們知道，社會會等你準備好，正義不會在你尚未懂得說出口之前就被關上大門。」

人本教育基金會執行秘書陳志遠則分享實際案例，表示許多兒少性侵案件中，以「我是為你好」要求被害人不要說出口的「親戚」，其實是在縱容犯罪、剝奪被害者討公道的主體性。不僅可能對被害者造成更大的創傷，更是壓迫被害者的共犯，也應受到檢討與究責。

提出「兒少性侵追訴權釋憲案」的律師蔡尚謙說明釋憲案最新進度，也呼籲台灣社會必須打破被害人迷思。司改會法案政策部主任呂政諺律師，則提出除「刑法」第80條外，應考慮民事求償的類似困境，一同研擬配套修法。

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