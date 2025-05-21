美聯社示警：中共小艇頻闖擾台 成國安新隱憂

中國小粉紅「山東凱哥」17日在抖音PO影片，自稱搭乘橡皮艇至桃園海岸插五星旗。（圖擷取自X平台「Joseph.w約瑟」）

2025/05/21 14:32

〔編譯陳成良／綜合報導〕《美聯社》20日期一篇發自台北的報導指出，相較於中國龐大的海空軍威嚇，近期頻繁出現的中國大陸籍小型船艇登陸事件，反而成為台灣當前面臨的「最大困擾」。報導中分析，此類事件在兩岸緊張升高的背景下，對台灣構成新的國安挑戰。

報導引述台灣海巡署副署長謝慶欽的數據稱，海巡署已記錄到5起共38名中國公民橫渡160公里寬台灣海峽，非法進入台灣的案例。其中至少一起事件的影片被發布於中國影音平台抖音。影片中，一名操濃厚中國口音男子自稱在台灣某沙灘插上中國國旗，背景疑似台北以南海岸線，此人尚未尋獲，台灣當局正調查其是否獲島內協助。

請繼續往下閱讀...

《美聯社》分析，這些小艇，部分僅為娛樂用充氣艇，因體積過小，台灣雷達難以偵測。報導稱，儘管台灣周邊海岸地形複雜，使中國發動大規模兩棲登陸極具挑戰，但要有效覆蓋廣闊海岸線，仍需更多偵蒐設備與人力。

該報導進一步指出，此類偷渡事件雖非史無前例，卻發生在台灣總統賴清德將中國定位為須積極防禦對象，而北京也頻繁舉行對台軍事演習的敏感時機。《美聯社》也提到台灣現行法律，非法入境可處新台幣50萬元罰金及5年徒刑，但若無人受傷且無財產損害，此類刑罰通常會被減免。1990年代，曾發生中國民眾劫機來台事件，作案者在台服刑後多遭遣返。

此外，《美聯社》也點出台灣持續面臨中國各種「灰色地帶」策略的侵擾，包括針對媒體的影響力作戰，以及拉攏希望進入中國市場的演藝人員等。海巡署副署長謝慶欽向《美聯社》表示，這些小艇登陸事件，可能是北京當局試圖進一步混淆視聽，並削弱台灣民眾信心的手段之一。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法