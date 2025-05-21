又扯中火「火力全開」 綠營批盧秀燕造謠、帶風向為重啟核電鋪路

台中市議會民進黨團批盧秀燕「中火火力全開」造謠誤導視廳。（記者蘇孟娟攝）

2025/05/21 15:23

〔記者蘇孟娟／台中報導〕核三2號機17日起停機，台灣正式進入非核家園，但台中市長盧秀燕接連放話核電退場後，中火近日「火力全開」；台中市議會民進黨團今抨擊盧秀燕刻意用錯誤資訊造謠帶風向，並為重啟核電鋪路；盧秀燕今仍表示，核電退場以後這幾天中火就是火力全開，希望有電能用也希望是「發乾淨的電」，不要造成中部民眾健康損害。

民進黨團總召王立任指出，台電已再三強調，目前中火運轉符合對台中市府的承諾，非空污季節最多不超過9部機組上線，今年1到4月的發電量也比去年同期減少逾一成；目前中火日間發電量減少，主要因台電推動太陽能等再生能源，白天有效替代發電減少燃煤，一到夜間因無光電輔助，機組正常調度，並非「另」增加燃煤發電，但盧秀燕跟台中市環保局長陳宏益卻刻意將日、夜發電量不當比較，誤導「夜間多發電」，刻意操作能源議題、帶風向。

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議員張芬郁與張家銨更痛批，盧秀燕自市長選前就一再消費台電，到現在想選總統還玩不膩，選擇性用夜間無光電輔助的發電量造謠中火「火力全開」，造成外界「中火燒很大」的印象，卻不敢提當年要不是台中市府拿「先拆後建」擋中火燃氣機組興建計畫，才是造成中火「以氣換煤」期程延宕的黑手。

議員黃守達強調，中火目前發電完全符合對台中市的承諾，盧秀燕仍刻意利用資訊落差造謠，刻意在總統賴清德就職週年挑起爭議，居心叵測；議員林德宇也譴責盧秀燕及她派出的政治打手環保局長陳宏益，從去年開始先「抹紅」台電，如今再「抹黑」中火，因大罷免下台中市3名國民黨立委處境陷危機，就把台電、中火當成政治提款機，用資訊落差欺騙市民、製造恐慌以騙取選票。

此外，昨日藍白在立法院強過「核三延役」公投，眾人也強烈質疑盧秀燕，過去曾在核四公投時強烈反對核電、拒絕核廢進入台中，如今卻放任子弟兵力挺重啟核三公投，立場雙標更自打嘴巴，近來口口聲聲稱要用「乾淨能源」，全為鋪陳重啟核能；民進黨團呼籲，盧秀燕不應以「乾淨能源」之名，掩飾實質為重啟核電鋪路的政治圖謀，要求她清楚表態對核電重啟與核廢料安置的實際立場，台中人不應為她個人的政治路線買單。

盧秀燕今早則在受訪時再強調，台電在一期燃氣機組的環評承諾在非空污季只開9部，過去這幾年很少開到9部，但核電退場後這幾天常常發生9部「火力全開」，多發了50%的電也多用了50%的煤，她希望有電可以用、電價合理，也希望是發「乾淨的電」。

台中市環保局另強調，中火今年5月17日至18日夜間發電量約4000MW至4200MW，比核電除役前3日（5月14日至16日）夜間發電量為2300MW至2600MW增加，去年5月17至19日3天平均發電量約2500MW，今年平均約3900MW，說明核三廠電力缺口優先以中火老舊燃煤機組彌補，此調度恐造成中火用煤量增加，環保局長陳宏益指出，台電應落實「以氣換煤」的承諾，市府也將持續監督台電逐年減煤。

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