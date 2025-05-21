連9年無緣WHA 台灣藉場外論壇展現智慧醫療實力

國合會於日內瓦時間昨日下午與世界兒童權利組織、國家衛生研究院及台灣醫界聯盟在WHA場外舉辦「運用智慧科技提升醫療可近性」論壇，由友邦聖文森衛生部醫療長Simone Keizer Beache主持。（圖由國合會提供）

2025/05/21 14:36

〔記者黃靖媗／台北報導〕第78屆世界衛生大會（WHA）19日起在瑞士日內瓦召開，台灣連續第9年遭拒於門外。國合會仍在場外舉辦「運用智慧科技提升醫療可近性」論壇。巴拉圭、聖文森等友邦皆派代表說明我國國合會推動遠距醫療的成果，國合會副秘書長謝佩芬指出，智慧醫療是外交部「榮邦計畫」重點之一，智慧健康的推動不僅是技術輸出，更須打造橫跨政策、制度與民眾參與的整體生態系統。

國合會於日內瓦時間昨日下午（台灣時間今日凌晨）與世界兒童權利組織、國家衛生研究院及台灣醫界聯盟在WHA場外舉辦「運用智慧科技提升醫療可近性」論壇，由友邦聖文森衛生部醫療長Simone Keizer Beache主持，吸引印度、印尼、德國、瑞士等各國專家與非政府組織等逾90人參與。

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聖文森衛生部醫療長Simone Keizer Beache強調，建構永續的數位健康生態系統（ecosystem），須由國家政策層面向下延伸至社區，整合技術、人力與基層接受度。

衛福部長邱泰源也於開幕致詞中指出，台灣積極投入智慧醫療發展，國合會連續第8年在日內瓦舉辦WHA場外論壇，期待透過經驗分享協助更多國家縮短健康照護落差。

巴拉圭衛生部次長José Ortellado則在專題演講中，分享巴拉圭在國合會的協助下推動醫療資訊系統的國家策略，透過同步導入智慧設備與強化人才培訓，已有效提升地方醫療量能與可近性，並為後續AI應用奠定堅實資料基礎。

日內瓦數位健康中心（Geneva Digital Health Hub）技術長Mirana Michelle Randriambelonoro也在論壇中展示於尼泊爾與馬利推行遠距診療的成果，介紹科技如何克服偏鄉醫療限制；國合會副秘書長李志宏則介紹國合會已於巴拉圭、斐濟、索馬利蘭與貝里斯導入醫療資訊系統與AI輔助工具，從基礎建設起步，逐步拓展至人力訓練與區域協作，建立在地化數位健康架構。

世界兒童權利組織（Terre des Homnes）數位健康經理Kallol Mukherji也展示電子診療系統（IeDA）於婦幼健康領域的實際應用；Baobab Institute創辦人Pape Amadou Gaye則分享如何在偏遠地區克服基礎設施限制，有效導入數位醫療，提升社區層級的健康服務。

論壇最後，國合會副秘書長謝佩芬指出，智慧醫療是外交部長林佳龍推動的「榮邦計畫」重點之一，國合會從與不同夥伴國家的合作經驗中，深刻理解智慧健康的推動不僅是技術輸出，更須打造橫跨政策、制度與民眾參與的整體生態系統，唯有所有利害關係人皆參與其中，才能成功推動智慧醫療的轉型。

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