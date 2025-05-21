議員蔡志環催「生機」 給竹縣府獻政策白皮書

國民黨新竹縣議員蔡志環議事堂上獻策，幫忙縣府催新竹縣的「生機」。（記者黃美珠攝）

2025/05/21 13:53

〔記者黃美珠／新竹報導〕年輕人不敢婚、不敢生，動輒又傳虐兒事件，這讓全國生育率直直落，國民黨新竹縣議員蔡志環幫忙新竹縣催「生機」，今天在議事堂主動為縣府獻策，遞交婚育友善政策白皮書，希望讓縣內的年輕人因此「敢婚、願生、樂養」，縣長楊文科則請相關單位滾動式檢討各項政策和補助額度，朝蔡志環期待的方向努力。

蔡志環說，新竹縣政府算是催婚、催生很努力的縣市機關，還自己當起紅娘舉辦青年聯誼活動，並舉辦聯合婚禮幫忙成家。但她觀察到年輕人受大環境影響，很多因經濟、照顧以及教育環境等因素，根本不敢踏入「敢婚、願生、樂養」的人生旅程。

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她提出婚育友善政策白皮書建議縣府，針對婚育提供結婚津貼、婚前健檢、生育（不孕）、托育津貼以及社宅津貼等各項補助，希望縣府在財政允許範圍內積極推動。

縣長楊文科說，台灣目前人口呈現「生不如死」的狀況，因為死亡人口大於出生人口數，以至於如何讓年輕人願意結婚真的是國安問題，而這又跟整體大環境息息相關，首先大家就是要有工作，能夠安居樂業才能養得起孩子，後面則要有好的教育環境。

對此，縣府辦理聯合婚禮、竹竹苗跨縣市單身聯誼活動「幸福園」、給予新生兒營養補助、提供未滿2歲兒童育兒津貼、以及準公共化托育補助等，並持續布建公共托育家園跟公設民營的托嬰中心等。

縣府會參考蔡志環的建議做滾動式檢討，從整體政策做考量，讓新竹縣的年輕人「敢婚、願生、樂養」。

國民黨新竹縣議員蔡志環（中）議事堂獻上婚育友善政策的白皮書給縣長楊文科（右）。（記者黃美珠攝）

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