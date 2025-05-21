為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    議員蔡志環催「生機」 給竹縣府獻政策白皮書

    國民黨新竹縣議員蔡志環議事堂上獻策，幫忙縣府催新竹縣的「生機」。（記者黃美珠攝）

    國民黨新竹縣議員蔡志環議事堂上獻策，幫忙縣府催新竹縣的「生機」。（記者黃美珠攝）

    2025/05/21 13:53

    〔記者黃美珠／新竹報導〕年輕人不敢婚、不敢生，動輒又傳虐兒事件，這讓全國生育率直直落，國民黨新竹縣議員蔡志環幫忙新竹縣催「生機」，今天在議事堂主動為縣府獻策，遞交婚育友善政策白皮書，希望讓縣內的年輕人因此「敢婚、願生、樂養」，縣長楊文科則請相關單位滾動式檢討各項政策和補助額度，朝蔡志環期待的方向努力。

    蔡志環說，新竹縣政府算是催婚、催生很努力的縣市機關，還自己當起紅娘舉辦青年聯誼活動，並舉辦聯合婚禮幫忙成家。但她觀察到年輕人受大環境影響，很多因經濟、照顧以及教育環境等因素，根本不敢踏入「敢婚、願生、樂養」的人生旅程。

    她提出婚育友善政策白皮書建議縣府，針對婚育提供結婚津貼、婚前健檢、生育（不孕）、托育津貼以及社宅津貼等各項補助，希望縣府在財政允許範圍內積極推動。

    縣長楊文科說，台灣目前人口呈現「生不如死」的狀況，因為死亡人口大於出生人口數，以至於如何讓年輕人願意結婚真的是國安問題，而這又跟整體大環境息息相關，首先大家就是要有工作，能夠安居樂業才能養得起孩子，後面則要有好的教育環境。

    對此，縣府辦理聯合婚禮、竹竹苗跨縣市單身聯誼活動「幸福園」、給予新生兒營養補助、提供未滿2歲兒童育兒津貼、以及準公共化托育補助等，並持續布建公共托育家園跟公設民營的托嬰中心等。

    縣府會參考蔡志環的建議做滾動式檢討，從整體政策做考量，讓新竹縣的年輕人「敢婚、願生、樂養」。

    國民黨新竹縣議員蔡志環（中）議事堂獻上婚育友善政策的白皮書給縣長楊文科（右）。（記者黃美珠攝）

    國民黨新竹縣議員蔡志環（中）議事堂獻上婚育友善政策的白皮書給縣長楊文科（右）。（記者黃美珠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播