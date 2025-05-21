回應賴清德520演說 盧秀燕：盼以民為念、政治擺最後

台中市長盧秀燕今天表示，賴清德總統就職才1年「要給他多一點時間」，但提醒「要把人民放在第一位，把政治放在最後」。（記者陳建志攝）

2025/05/21 13:33

〔記者陳建志／台中報導〕賴清德總統昨天就職滿1週年，以「迎風轉型，穩健前行」發表520談話，宣布將成立主權基金，打造國家級的投資平台，並宣示將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，對於賴清德談話，台中市長盧秀燕今天受訪強調，要多給他一點時間，提醒身為國家的總統，要把人民放在第一位，把政治擺在最後，以民為念。

盧秀燕今天上午出席台中市立大里高中「多元學習資源中心」揭牌啟用典禮時受訪表示，賴總統才就職1年，要給他多一點時間，自己也注意到，最近他的路線和理念有在調整，包括兩岸關係和朝野關係，可以多觀察一下，不過善意的提醒總統，身為國家的總統，要把人民放在第一位，把政治放在最後，以民為念，真正做到國泰民安，這也是基層的聲音。

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對於有媒體民調顯示盧秀燕市長滿意度高，盧秀燕表示，謝謝市民的肯定，不過民調看看就好，就像前2天她鼓勵賴總統，民調看看就好不要在意，認真做事比較重要。#

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