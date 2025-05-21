俄藉口「新納粹」侵烏模式在台上演？ 蔡明彥：有注意中共類似作為

民進黨立委羅美玲示警，外媒「經濟學人」將台灣評為「完全民主」，國民黨主席朱立倫卻與中國國家主席習近平同時提出「納粹說」，質疑是否唱和中共效法俄羅斯侵略烏克蘭模式。國安局局長蔡明彥表示，中共對台灣外離島「促統、促融」作為，與俄侵烏前政戰操作確有雷同之處，會持續關注中共在軍事或政治上的策略。（圖取自國會頻道）

2025/05/21 14:27

〔記者方瑋立／台北報導〕民進黨立委羅美玲今（21）日質詢表示，俄羅斯2022年指控烏克蘭「新納粹」，並此以為藉口發動侵略的模式，似乎也在台灣出現，國民黨主席朱立倫的「納粹說」與中國國家主席習近平訪俄幾乎同時出現，她質疑這是中國侵台的話術與藉口。國安局長蔡明彥答詢表示，有注意到中共對於台灣外離島「促融、促統」的作為，類似俄國長期滲透烏國克里米亞半島的作為，中共相關政治作戰手法也與俄侵烏前相似，將持續關注。

立法院外交及國防委員會今天處理院會交付114年度中央政府總預算決議，國家安全局預算凍結案等24案，會中全數無異議同意動支，提報院會處理。

請繼續往下閱讀...

羅美玲質詢表示，近期除中國灰色侵擾與國安威脅之外，還有另一個趨勢值得注意，即俄羅斯侵略烏克蘭的模式，似乎也在台灣出現。她指出，俄羅斯在2022年全面入侵烏克蘭時，是以「去納粹化」為名，指控烏克蘭政府實施納粹主義，以正當化軍事行動。

羅指出，但烏國總統澤倫斯基是猶太人，其家族成員也曾在納粹大屠殺中喪生，怎麼可能推動納粹主義？然而俄羅斯仍以此為藉口發動侵略，無獨有偶，國民黨主席朱立倫7日在中常會上稱總統賴清德像希特勒，對待在野黨像納粹行為，此番言論也引起德國在台協會、法國與以色列等國家的不滿與抗議。

羅強調，「經濟學人」今年初公布2024年民主指數，台灣在167個國家中排名第12，亞洲第一，屬於「完全民主國家」，而在朱立倫口中竟變成獨裁國家。更可怕的是，習近平5月8日訪問俄，兩國領袖強調要「共同消滅親納粹主義」，幾乎同一時間出現「納粹說」，她質疑，這難道不是一種鋪陳？是否成為中國侵台的話術與藉口？以國安局角度來看，有無可疑之處？

針對中國是否仿效俄羅斯侵略作為，蔡明彥表示，國安局有做進一步分析，第一個部分是關注軍事層面上中共有無效法俄軍的戰術戰法，以及無人機運用，第二個部分則關注中共有無抄襲模仿俄羅斯在政治作戰、認知作戰的操作。

蔡明彥指出，俄烏戰爭爆發前，俄國將澤倫斯基貼上「新納粹」標籤，以此合理化推翻烏克蘭政權的軍事行動，國安局也注意到戰爭爆發前，俄國不斷滲透克里米亞半島，加強其與俄羅斯在經貿、文化、族群的融合。

蔡明彥強調，中共對台灣外離島也有類似作為，透過「促統、促融」，形塑出外離島與中共經貿等關係上的緊密結合，這類手法與俄國入侵烏克蘭前的政治作戰操作確有雷同之處，國安局會持續關注中共在軍事或政治上，是否學習俄國在戰場上的策略。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法