中客偷渡事件頻傳 蔡明彥：海巡將強化本島岸際監控量能

民進黨立委陳俊宇、羅美玲等人關切中國橡皮艇偷渡客案件，國安局長蔡明彥證實，海巡將強化本島的岸際紅外線熱影像儀等設備量能。（圖取自國會頻道）

2025/05/21 13:24

〔記者方瑋立／台北報導〕中國近期灰色襲擾與中客偷渡案頻傳，國安局長蔡明彥今（21）日於立法院答詢時坦言，中國對台海上灰色地帶活動確實有升高趨勢，針對中籍人士橡皮艇偷渡事件，海巡岸際紅外線熱影像儀等設備，初步部署重點皆位於外離島，也已發揮作用；後續將與海巡署密切協調，檢討熱顯像儀等本島岸際應處能量與設備建置期程，確保海防安全。

立法院外交及國防委員會今天處理國安局所提21案公開、3案機密預算解凍案，會中決議均無異議同意動支，提報院會處理。

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國民黨立委羅美玲指出，5月15日、16日和20日短短一週內即發生3起偷渡事件，其中一案中國男子還在抖音上傳影片，聲稱往返中國與桃園如入無人之境，形同「打卡插旗」，凸顯我國海防漏洞。她質疑中共透過此類行動進行情報蒐集、觀察台灣社會基礎建設與作息，甚至配合認知作戰，試探台灣社會的敏感度與因應能力。

蔡明彥回應，在海上灰色地帶襲擾的部分，確實有增加的趨勢。除了委員剛剛所提到的偷渡案件外，中共海警船在5月15日與16日，連續兩天各派4艘海警船進入金門限制水域進行活動。另外，在海峽中線以西，也出現20、30艘「三無」鐵殼船在周邊水域集結活動，現為中共休漁季，竟還大量出現海峽中線以西，不排除背後有政治動機。

至於偷渡中客，蔡明彥說明，針對不同個案，國安局與海巡署保持密切聯繫，必須從個案與通案檢視海防是否存在漏洞。海巡署已於本週一召開記者會，說明後續海防設備建置，包括岸海監偵系統等已有七成規劃，後續國安局將指導並協調海巡署，持續推動專案完成。

另針對中國籍女子在我國國小門口拍攝，蔡明彥說，個案可能有不同背景與動機，以國安局角度，盼能全面分析是否反映出中共背後操作的樣態。無論是偷渡案或入籍配偶來台後的行動，都會逐一了解其背景。

偷渡部分，蔡明彥說明，有些案例不能排除中共刻意襲擾，但有些反映的是偷渡者來自中國社會底層的臨時工，不排除是中國經濟不佳，使部分人鋌而走險，請容許國安局有時間進行調查分析，最後釐清是否威脅到國安。

民進黨立委陳俊宇質詢，連續發生的橡皮艇偷渡案多挑在國防部標定的紅色海灘上岸，是否已形成既定測試模式？他並質疑橡皮艇是否真能直渡台灣海峽，或中途另有接駁船協助。蔡明彥回應，此類小艇雷達不易偵蒐，是否由大船外掛、吊掛運送仍須調查；國安局將持續與海巡署配合，調查艇上生物跡證、數位軌跡等線索。

國民黨立委馬文君痛批，光是一年內從桃園、新北沿岸紅色海灘地帶就有7起偷渡事件，國安團隊每次都考同一題卻屢屢不及格，海巡署所稱「無人機受限風力」的說法根本站不住腳，她指出相關監偵系統與設備從2016年即陸續編列預算採購，紅外線儀、無人機、熱顯像器皆已建置多年，質疑為何至今無效防堵偷渡。若無人機受風力限制，當初採購為何沒有考慮？

針對立委關切海巡監測能力，蔡明彥對此回應，海巡岸際監偵設備初步部署重點都放在外離島，岸際紅外線熱影像儀等設備也已在外島發揮作用，假如台灣本島也能夠建置比較完整的岸防系統的話，相信會有比較充分能量減少類案發生。國安局會針對海防疏失向海巡署要求，在部署與建置上提出具體改善計畫。

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