基隆罷團志工被攻擊 童子瑋：別使用暴力

基隆市議長童子瑋呼籲，不要使用暴力對與不同立場的人。（記者盧賢秀攝）

2025/05/21 12:58

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〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市罷免立法委員林沛祥的「基隆絕沛」志工16日在百福黃昏市場遭不同立場的婦人強行推倒，畫面曝光引起輿論關切；基隆市議會議長童子瑋呼籲，所有市民都該冷靜克制，行使罷免權是每位公民的權利，不同意見都能上凱道、上街頭、擺攤位，這是民主國家的基本素養，請不要使用暴力對待與自己不同立場的市民。

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童子瑋指出，他跟林沛祥很早就認識，但林沛祥最近說出「罷團都是社會邊緣人」這樣的話，讓許多基隆市民都感到不可思議；他覺得，林沛祥跟他以前認識的「確實有很大的改變」。

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童子瑋指出，政治人物無時無刻都要記得，權力來自於人民的信任，而不來自於家世或學歷，作為公職人員，不應該去評價人民、甚至貶低他們，「因為政治的根本，就是服務人，就是回應人民的託付與肯定」。

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他希望所有關心基隆的人都能明白，市民是這座城市真正的主人，而不是他們口中的邊緣人，任何一位民選公職，無論立場如何，都有責任謙卑面對這些聲音，傾聽人民的期待。

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基隆罷團志工5月16日在百福黃婚市場宣傳連署被立場不同的大好推倒在地。（陳青逸提供）

基隆罷團志工5月16日在百福黃婚市場宣傳連署被立場不同的大好推倒在地。（陳青逸提供）

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