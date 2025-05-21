恐不止罰款！《央視》主播口誤稱「兩國」 可能下場曝光

《央視》主播20日播報國台辦回應賴清德談話時，口誤將將「祖國」說成「兩國」。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

2025/05/21 12:48

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德週二（20日）發表就職周年談話，中國官媒《央視》主播同日播報國台辦的回應時，竟誤將「祖國」說成「兩國」，引發網路熱議，不少網友認為處罰恐不止罰錢這麼簡單。事實上，一名《央視》前主播就曾透露，在「新聞聯播」出錯，罰款只是最輕微的手段，最嚴重、被主播戲稱為「就地死亡」的懲罰，就是主播將直接下崗。

央視新聞台昨日播報國台辦回應賴清德談話的報導片段時，主播將「阻擋不了『祖國』終將統一，也必將統一的歷史大勢」一句，口誤說成「阻撓不了『兩國』」。雖急忙修正，但播出後立刻造成熱議。網友紛紛表示：「在正常國家，這只是個小失誤而已，但在中國就很嚴重」、「在中國這種級別的政治錯誤恐怕就不是扣錢這麼簡單了。」

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成都商報2014年曾報導，央視對主播的要求非常嚴格，前主播李瑞英披露，「新聞聯播」的錯誤，並不是像外界傳聞的罰款了事，罰款只是最輕微的手段。

在「新聞聯播」中，主播的錯誤被分為A、B、C、D四個等級，其中，A級最為嚴重，被主播們戲稱為「就地死亡」，也就是主播將直接下崗。而且處罰是實行連坐制，如果主播受罰，其主管也將會被牽連。

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