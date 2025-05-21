為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    恐不止罰款！《央視》主播口誤稱「兩國」 可能下場曝光

    《央視》主播20日播報國台辦回應賴清德談話時，口誤將將「祖國」說成「兩國」。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

    《央視》主播20日播報國台辦回應賴清德談話時，口誤將將「祖國」說成「兩國」。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

    2025/05/21 12:48

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德週二（20日）發表就職周年談話，中國官媒《央視》主播同日播報國台辦的回應時，竟誤將「祖國」說成「兩國」，引發網路熱議，不少網友認為處罰恐不止罰錢這麼簡單。事實上，一名《央視》前主播就曾透露，在「新聞聯播」出錯，罰款只是最輕微的手段，最嚴重、被主播戲稱為「就地死亡」的懲罰，就是主播將直接下崗。

    央視新聞台昨日播報國台辦回應賴清德談話的報導片段時，主播將「阻擋不了『祖國』終將統一，也必將統一的歷史大勢」一句，口誤說成「阻撓不了『兩國』」。雖急忙修正，但播出後立刻造成熱議。網友紛紛表示：「在正常國家，這只是個小失誤而已，但在中國就很嚴重」、「在中國這種級別的政治錯誤恐怕就不是扣錢這麼簡單了。」

    成都商報2014年曾報導，央視對主播的要求非常嚴格，前主播李瑞英披露，「新聞聯播」的錯誤，並不是像外界傳聞的罰款了事，罰款只是最輕微的手段。

    在「新聞聯播」中，主播的錯誤被分為A、B、C、D四個等級，其中，A級最為嚴重，被主播們戲稱為「就地死亡」，也就是主播將直接下崗。而且處罰是實行連坐制，如果主播受罰，其主管也將會被牽連。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播