賴總統執政週年 李問投書美媒︰強調犧牲自由絕非台灣選項

總統府發言人李問投書《華盛頓時報》，強調犧牲自由永遠不是台灣人民的選項。（圖由讀者提供）

2025/05/21 12:51

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統昨就職1週年，總統府發言人李問也投書《華盛頓時報》指出，台灣持續謹慎維持台海和平，刻意將台灣的自我防衛行動批評為挑釁，是呼應北京論調、無視中國擴張野心，將為國際社會帶來更危險的後果，「對台灣人民來說，犧牲自由永遠不會是我們的選項。」

李問投書指出，儘管台灣持續謹慎地維持台海和平，國際社會未能倖免於部分誤導性的論述，意圖責怪受害者而非加害者：包括將台灣必要的防衛措施，指控為所謂「提高政治緊張情勢」。

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李問表示，事實上，堅定維持台灣的自我防衛，以面對北京併吞台灣的公開企圖，並不是挑釁；改善台灣的法律及制度措施，因應中國日益嚴重的間諜活動，也同樣不是挑釁。

李問強調，捍衛台灣民主，抵禦中國無端的侵擾，更不應刻意曲解為所謂「推進台獨的底線」，特別是因為台灣長期秉持的政策是維持台海現狀。面對中國持續的軍事威脅和其他漸進式的脅迫手段，這些符合常識的措施對保護台灣有其必要。

李問指出，賴清德總統提出17項因應中國間諜與滲透行為的策略，就是為此做出努力，將賴總統的政策貼上「挑起爭端」的標籤，不但不是事實，更呼應了北京的論調，亦即阻撓台灣強化防範間諜措施所需要的迫切行動——這些措施正是保護台灣及其國際夥伴的共同利益。

李問說，賴總統自去年5月就職以來，多次重申維持台海現狀，明確提及中華民國憲政體制，並公開表示，願意在對等尊嚴的情形下進行兩岸對話。另一方面，北京的軍事挑釁並不僅限於台灣海峽，大規模演習遍及整個西太平洋，甚至遠至澳洲附近海域。

李問指出，由於台灣一直堅定維持現狀，意圖刻意曲解台灣立場的人，往往只能從台灣客觀描述中國威脅的字詞中，試圖尋覓所謂「挑釁」的證據。這些不實論調，忽略台灣對於維護和平的主動性以及動機。事實上，台灣比任何國家都更了解，台灣乃至於全球經濟所面臨的重大利害關係。

李問表示，歷史向世人闡明，綏靖妥協的政策，只會招致侵略。台灣致力於避免犯下這些錯誤。刻意批評台灣自我防衛的行動，形容為局勢不穩的原因，只是為了推卸加害者的責任。這些錯誤的批評，未能正視中國的挑釁和擴張主義的野心，最終將為國際社會帶來更危險的後果。「對台灣人民來說，犧牲自由永遠不會是我們的選項。」

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