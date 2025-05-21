藍白刪總預算》屏縣一般性補助減逾52億元 周春米：要求撙節開支

屏東縣長周春米表示已要求各局處撙節開支。（記者羅欣貞攝）

2025/05/21 13:34

〔記者羅欣貞／屏東報導〕藍白聯手刪除總預算效應，屏東縣今年一般性補助款將從原來的192.1億，減少為139.6億元，總共減少52.5億，縣長周春米今天（21日）表示，已要求各局處撙節開支。

屏東縣長周春米今天（21日）在縣議員定期大會施政報告時首先表示，昨天下午屏東縣政府接獲行政院來文，修正了縣府在114年（2025年）行政院給屏東縣政府的一般性補助款的分配數，屏縣原來自有財源是佔總預算15%，大部分都來自於中央的補助，所以現在一般性的補助款從原來核定的192.1億，減為139.6億元，總共減少52.5億。

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周春米表示，屏東長期以來獲得中央的補助，尤其是在一般性的補助款算是多的，都是編列在每年預算的縣款裡面，減少的項目大概將來會影響到的是正式人員的薪資、法定的社福支出 、退輔、基本的辦公費用，等於是維持政府基本運作的開支。

周春米表示，現在面對這樣一個很重大的轉折，縣府被減刪補助款，但縣府從2016年起縣府就建構了完整的集中支付制度 ，可以確保法定的支出人事費用、廠商請款的各項支付，短期內不會有任何問題，不會受任何影響。

周春米強調， 屏縣自有財源歷年來佔總預算的15%，補助收入高達60%以上，還有統籌分配稅款，縣府會持續向行政院表達意見，昨天也跟行政院長卓院長等人通過電話，他們目前也解釋了相關的困境，因為立法院刪減了2075億元的預算，在通盤的刪減裡面約939億元，有指定項目的是303億元、沒有指定項目的是636億，就落在一般性的補助款，行政院也說會竭盡所能跟立法院溝通。

周春米表示，為了維持縣政的穩定，她已經要求各局處撙節開支，其實這1、2個月在計畫型的補助上都有一些困難，雖然中央減少屏縣今年度的一般型補助款，但是屏東的建設不能停，未來的建設縣府團隊還是會積極往前推動。

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