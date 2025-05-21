為國土安全韌性吵翻天 謝衣鳯宣布4100億草案交付協商

立法院經濟委員會召委謝衣鳯裁示，4100億元「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案全案保留送出委員會，交付黨團協商。（記者劉宛琳攝）

2025/05/21 13:26

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院經濟、財政委員會今聯席審查4100億元「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案。朝野立委為了是否要將「國土安全韌性」及「撥補台電1千億」放入草案名稱和項目意見分歧，最後各持己見、毫無共識，會議主席謝衣鳯宣佈最後全案保留送出委員會，交付黨團協商。

在措施項目部分，國民黨團提案與行政院版本不同之處，是將「國土安全韌性」改為「民眾消費韌性」。也就是說，刪除強化國土防衛能量與提升資通作業環境及設備之項目，改為以發現金一萬元的方式強化民眾消費韌性、擴大內需。

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經濟部長郭智輝回應，要強化經濟、社會及國土安全韌性有其必要和急迫性，普發現金不是最好的解決方法，應該集中國家資源全力支持需要的產業與國人。

民進黨立委邱議瑩指出，國民黨立委翁曉玲的提案未強調國土韌性或社會韌性，為何併案討論？同黨立委蔡易餘也說，國土安全韌性非常重要，跟美國的貿易談判這是很重要的一點，經濟層面重要，社會層面也要照顧，國土安全也是重要的一環。

民眾黨立委張啓楷表示，國土韌性去翻預算書就會發現每年都有編列，如果要強化國土韌性回到年度預算去編，國土安全韌性這六個字要拿掉。但邱議瑩反駁，特別條例裡面許多項目年度預算都有，這是為了因應特別局勢，所以才有特別條例的產生。

邱議瑩詢問在野黨委員，到底國土安全重要還是普發現金給民眾花掉重要？她很難想像台灣的立法委員竟然覺得國土安全是不重要的，當國防弟兄去攔阻軍機巡防，我們赴美去和美國防部會談，他們期待台灣拿出保護國家安全的決心，國土安全這麼重要的議題，在野黨立委竟然覺得普發現金6千或1萬比國土安全重要？核三研議公投案不就是國土安全嗎？怎麼立場又不一樣了？法案名稱沒訂，後面的討論就會變成非常詭異和奇怪。

翁曉玲表示，國土安全韌性非常重要，但沒有這麼緊急，可以追加預算的方式去編列經費，既然是要回應美國高關稅政策，但就該把重心放在強化產業環境和經濟發展，以及勞工面臨的失業問題給予幫助，而不是在特別條例草案暗藏一些不該編列的預算，例如撥補台電，給海巡署等和關稅衝擊無關的經費。

民進黨立委邱志偉表示，國會議員格局要大，水平要往上提，不要往下降，國土安全和國家安全非百分之百等同概念，韌性是平常就要不斷培養和改善，年度預算也年度預算的需求。不管是經濟成長、國土安全和社會穩定都是環環相扣，無法切割，面對美國關稅的困難不是單一項。

國民黨立委賴士葆則主張，國土韌性的部分可以另外提一個特別條例，或是回到年度預算。

張啓楷表示，國土安全年度預算就可以編了，希望立委要守法，不要步守法。此話一出，遭民進黨立委批評特別預算哪裡不守法了？這是特別條例特別預算，都是依法審查。民進黨立委陳亭妃說，如果不守法，那官員在這邊幹嘛？民進黨立委邱議瑩也嗆，既然民眾黨認為國土預算編列不守法，那民眾黨就撤案。

賴瑞隆請主席裁示，今天程序是否都合法，否則今天的會就不用開了。謝衣鳯表示，今天都是按照立法院議事規則處理，程序都合法，她尊重所有委員的意見。

針對台電撥補1000億，國民黨立委楊瓊瓔則表示，再撥補能不能不漲價？一直得不到政府的承諾，因為之前已經撥補3000億，還是漲了民眾40%，還有台電的管理和能源政策的調整，才不會撥補再漲價，漲價再撥補，讓人民不知所措，政府應該要給人民一個答案和方向。民進黨立委賴瑞隆則提到，不想漲電價應該給予台電撥補。

國民黨立委許宇甄表示，撥補台電已在院會否決，不該再放入台電，她認為國土安全韌性非常重要，但要放在追加預算的部分，而不是放在本條例裏面。國民黨團的版本發放現金1萬元，民調有65%民眾希望可以普發現金。

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