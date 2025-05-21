三峽車禍》4小黨籲：重大違規視為意圖殺人 引入美國累進式處罰制度

時代力量、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨今赴行政院前召開記者會提出多項改革訴求，圖為時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

2025/05/21 12:12

〔記者林哲遠／台北報導〕新北市三峽區重大車禍造成3死12傷，喚起各界對台灣交通問題的討論。時代力量、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨今（21）日赴行政院前召開記者會提出多項改革訴求包括，交通部應儘快制定通學區完整的標線號誌規則、將重大違規如闖紅燈高速撞擊行人視為意圖殺人、引入類似美國「三振法則」的累進式處罰制度，嚴懲屢犯者等。

時代力量黨主席王婉諭指出，昨天交通部長陳世凱提出的高齡換照改革措施，方向正確，但細節非常不到位，2017年時年滿75歲，現年已經超過83歲的超高齡駕駛，仍然終身不必換照，這等於是讓許多已經不適合駕駛的長者，繼續在路上創造風險。

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王婉諭續指，陳世凱說要學習日本，卻把日本制度大幅閹割、弱化，在日本只要有闖紅燈、超速、妨礙行人穿越馬路等違規，換照時要接受「實際駕駛技能測試」，包含左右轉、停車再開、倒車等，到了台灣，卻變成曾經肇事撞到人車，才要參加實地訓練課程，如果要把門檻拉這麼高，就應該增加換照難度，怎麼會把路考測試降格為課程。

王強調，除了高齡換照，全齡駕駛定期回訓換照，研議了一、二十年還是沒有下文。她呼籲，交通部儘快制定通學區完整的標線號誌規則，不能只有援引日韓案例，參考用的指引手冊，讓地方政府有所依循，透過道路塗色、減速設計，搶救通學區走路上放學的大小孩子。

台灣基進秘書長吳欣岱提出三主張，一、應提高危險駕駛的取得與持有駕照門檻，二、將重大違規如闖紅燈高速撞擊行人視為意圖殺人，三、引入類似美國「三振法則」的累進式處罰制度，嚴懲屢犯者

吳欣岱呼籲，中央與地方政府正視導護人力嚴重不足的問題，應增編預算，聘用專責導護員或結合民防力量，讓專業人力守護孩子安全，而非將風險推給學校與家長。她強調，這起悲劇帶來的不只是創傷，更凸顯孩子的生命不該是政府慢半拍改革的代價，行政院應立即行動，亡羊補牢，勿再讓制度性錯誤奪走無辜性命。

小民參政歐巴桑聯盟秘書長何語蓉也提出三大訴求，一、全面盤點並改善全台通學步道，補足人行空間、設置車輛管制與降速設施，讓孩子安心上學；二、推動高齡駕照制度改革與危險駕駛管理，納入視力、反應與違規紀錄評估，並強化累犯吊照機制；三、導入「潛在危險地圖」制度，公開高風險路段，納入社區通報與交通預算規劃，落實預防優先。

台灣綠黨共同召集人王彥涵提及，昨晚記者會幾乎只著重在高齡駕駛換照等相關制度改善，彷彿車禍問題僅為「駕駛是高齡者」，這是造成高齡與其他駕駛族群的對立，不是每位高齡駕駛都會像三峽車禍肇事駕駛一樣，早就有多年違停甚至衝撞人行道的紀錄。

王彥涵認為，儘管交通部從2023年提出了四年400億的「永續提升行人安全計畫」，但今年仍發生三峽嚴重車禍，顯見錢可能沒有用在最實質、迫切之處，期盼政府應就「教育、工程、監理、執法」幾個交通安全重要面向來通盤檢討，整合資源解決痛點。

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